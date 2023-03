Čekání na Godota. Druhé čtvrtfinálové představení play off Tipsport Extraligy mezi Dynamem a Olomoucí lze připodobnit k tomuto klasickému francouzskému dramatu. Olomouc dokázala, že je a bude nepříjemným soupeřem a nepouštěla Pardubice do jejich typického představení. Nekonečné čekání na gól přerušil až devatenáct vteřin před koncem zápasu Peter Čerešňák, jenž dělovkou propálil výborně chytajícího Jana Lukáše. Na něj vzápětí navázal Tomáš Dvořák a Dynamo tak mohlo oslavit druhé vítězství v sérii a vybojovalo výhodu do nepříjemného prostředí olomoucké arény.

Roman WIll ve druhém zápase zamkl svoji bránu a stal se mužem zápasu. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

HC Dynamo Pardubice - HC Olomouc 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky: 60. Čerešňák (Radil, R. Kousal), 60. T. Dvořák (L. Sedlák). Rozhodčí: Jeřábek, Jaroš – Kajínek, Špůr. Vyloučení: 0:2. Využítí: 0:0. Diváci: 10 194. Dynamo Pardubice: Will (Frodl) – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář (A), Hrádek – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (C), Paulovič – Mandát, A. Musil, Vondráček. HC Olomouc: Lukáš (Konrád) – Dujsík, Ondrušek (C), Mareš, Škůrek, Řezníček, Švrček, F. Kočí – J. Káňa (A), Nahodil, Orsava – Bambula, Knotek (A), Navrátil – Plášek ml., Kusko, P. Musil – Klimek, Menšík, Anděl.

Vítězná sestava se němění a Pardubice tak vstoupily do druhého čtvrtfinálového zápasu play off beze změn. To v olomoucké svatyni se namísto Branislava Konráda objevil Jan Lukáš, který tak dostal šanci vychytat vítěze základní části.

Úvod zastihl v lepším rozpoložení spíše Kohouty, kteří se ponaučili z prvního utkání a přidali na aktivitě. Dynamo se ale postupem času začalo dostávat do své pohody. Důkazem byla i první větší příležitost, kterou musel hasit brankář hostí. Košťálek dostal nalito na modré a dělovkou prověřil Lukáše. Ten střelu vykryl jen před sebe, ale Hyka dorážku nezvládl dle jeho představ a skóre se tak zatím neměnilo.

Svěřenci trenéra Rulíka přidávali na střeleckých pokusech i nadále. Branka mohla padnout i po střeleckém pokusu Radila, ten ale střílel z velkého úhlu a olomoucký brankář si prostor u tyče pohlídal. To Adam Musil o několik vteřin později již byl úspěšnější a Lukáše dokonce překonal, ale jeho střela rozezněla pouze tyč a domácí fanoušci tak nadále museli na mávání šálama čekat.

Nahoře, dole a zase nahoře. Z hektické pětiminutovky vyšly vítězně Pardubice

Pardubice získaly asi největší dosavadní příležitost ke skórování v 13. minutě. Po faulu na Pauloviče byl vyloučený Dujsík. Svěřenci trenéra Rulíka ale nedokázali svého soupeře dostatečně zamknout v jeho pásmu a výsledek zůstával tedy nerozhodný.

Utkání následně bylo přerušeno kvůli komplikacím s ledem a oba týmy tak odešly do kabin. Po téměř dvacetiminutové pauze se hokejisté vrátili na led a mohlo se tak pokračovat v hokejové podívané. Dynamo krátce po konci této kolize dostalo možnost i druhé přesilové hry po faulu Káni. Pokus Zohorny či Kousala ale Lukáš opět úspěšně kryl.

Na druhé straně byl ve veliké příležitosti Plášek, ale Will se stihl včas přesunout. Po následném protiútoku mohl skórovat Zohorna do odkryté brány, puk se mu však sklouzl po holi a netrefil ho ideálně. Po této šanci se dohrál zbytek úvodního dějství již v poklidu a ihned se pokračovalo druhou třetinou.

Dominantní Dynamo. K výkonu nemohu povědět špatné slovo, míní Paulovič

Proč je Patrik Poulíček tak nesmírně důležitý pro Dynamo, dokázal hned ve 23. minutě. Anděl při protiútoku ujízděl středem kluziště, ale právě pardubický kapitán ho dohnal a ve skoku mu puk vypíchl. O necelou minutu později se téměř poprvé v zápase zapotil i pardubický brankář, když ho nadvakrát zavalil střelami Bambula.

Už už to vypadalo, že se enteria arena bude radovat. Radil ve 25. minutě šikovně protečoval puk na Kousala, který si to šinul sám na Lukáše, ale ten jeho střelu přečetl a na světelné kostce stále svítily dvě nuly. Ke skórování měl blízko i Jan Mandát, který dobrým presingem získal puk a následně i vystřelil.

Několik následných minut stagnace přerušil až bekhendový pokus Vondráčka, který skončil ale jen na těle brankáře hostů. Následovala poslední pětiminutovka druhé třetiny. V ní asi největší šanci měl Lukáš Sedlák, jenž ujel všem obráncům, ale ve vélké rychlosti nestihl dokonat svůj blafák a puk si stihl Lukáš přikrýt. Výsledek tak po 40 minutách zůstával nerozhodný 0:0.

Čekání na gól probíhalo i ve třetí části. Olomouc pozorně bránila a Dynamo se snažilo tlačit do zakončení, ale neúspěšně. Boj o každý centimetr ledu, tak by se dal zhodnotit průběh posledního dějství základní hrací doby. Více než osm minut se hrálo bez přerušení, ale výraznější šance nebyla k vidění ani na jedné straně kluziště.

Největší šance přišla ve 31. minutě, kdy Willa nejprve protáhl Knotek a při dorážce i Bambula, ale pardubický brankář zůstal pozorný. Na druhé straně po bojovném napadání byl v podobné šanci Vondráček, ale Lukáš puk nepustil za svá záda. Ještě větší příležitost mělo Dynamo o necelé dvě minuty později. Hyka nejprve vyslal Sedláka, jenž přihrával před odkrytou svatyni najždícímu Čerešňákovi. Ten se snažil zasunout kotouč mezi betony Lukáše, ale to se mu nepovedlo.

Dynamo v následujících minutách zamklo Kohouty v jejich pásmu a obstřelovalo jejich svatyni, ale stále zatím neúspěšně. V jedné velké příležitosti byl i Lukáš Radil, který z otočky mířil mezi betony Lukáše, skulinku však nenašel. Jeho kolega Lukáš Sedlák taktéž mohl být za hrdinu utkání, ale jeho blafák mu přerušil obránce hostů.

To nejlepší na konec ale přišlo necelou půl minutu před koncem základní hrací doby. Dynamo využilo toho, že Olomouc byla v obležení pardubických hokejistů. Lukáš Radil objel branku a předložil puk ke střele Čerešňákovi, jenž nebral ohledy a dělovkou pod břevno propálil vše, co před ním stálo. Olomouc následně sáhla k risku a odvolala brankáře. Tahle taktika jim vůbec nevyšla a po prohraném buly přidal druhou trefu Dynama Tomáš Dvořák.

Svěřenci trenéra Rulíka tak zlomili nekonečné čekání na gól a vyhrála i druhý domácí zápas play off. Do Olomouce tak odjíždí s výhodou dvou výher. Nutno říct, že to druhé bylo odbojované tak, jak střetnutí těchto dvou týmů slibovalo.

Radim Rulík (trenér HC Dynama Pardubice): "My jsme čekali, že to bude naprosto jiné utkání, než to první. Olomouc přidala a dokázala, že nemá co ztratit. Byla odvážná v soubojích a přidala také na agresivitě. I proto jsme to neměli vůbec jednoduché, ale přes to všechno jsme si šli za svým, což dokazuje i naše střelecká převaha, která byla jednoznačná. Na tlak ze strany hostů jsme byli připraveni a myslím si, že jsme je nepouštěli do výraznějších šancí, a když nějaká přišla, tak ji bravůrně vyřešil Roman Will. Jsme rádi, že jsme to takhle zvládli a byli jsme odměněni.

Roman Will (brankář HC Dynama Pardubice): "O výsledku tohohle zápasu rozhodla naše trpělivost, a že jsme si za vítězstvím šli po celý zápas. Bylo to bojovné utkání, které je typické pro play off. Měli jsme spoustu bloků a v závěru se štěstí překlopilo na na naši stranu. Já jsem po brance nijak neslavil, protože dokud nezazní píšťalka, tak nikdy není vyhráno. Zůstal jsem koncentrovaný a soustředil jsem se sám na sebe. Teď je to 2:0 a konec série je ještě daleko. Musíme si udržet i nadále naši bojovnost do Olomouce."