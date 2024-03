Místy nejsou lepší a mnozí by mohli namítat, že si nezasloužili dvakrát vyhrát. Historie se na to však ptát nebude. Dynamo dvakrát v domácím prostředí zvládlo čtvrtfinálovou bitvu s Hradcem Králové a ke svému severnějšímu rivalovi tak odjíždí s náskokem dvou výher.

Richard Pánik se ve druhém zápase o semifinále play off Tipsport extraligy postaral o vyrovnávací trefu na 2:2. | Video: YouTube/HC Dynamo Pardubice

První čtvrtfinálové střetnutí došlo až do prodloužení, ve kterém rozhodl o vítězství pro družinu Marka Zadiny útočník Martin Kaut. Ve druhém zápase byla situace téměř identická. Vše již nasvědčovalo tomu, že se bude prodlužovat. K tomu ale nakonec nedošlo. Lukáš Radil se deset vteřin před koncem rozhodl ujet všem. Hodil si puk kolem jednoho z hradeckých obránců a dostal se do zakončení. Připraveného Paříka sice neprostřelil, ale gólman hostů puk pouze vyrazil k najíždějícímu Robertu Kousalovi. Ten se s ničím nepáral a rozvlnil síť.

Pět vteřin před koncem základní hrací doby tak vybouchla v enteria areně obrovská vlna euforie.

„Neskutečné pocity. Ještě jsem se koukal na kostku a viděl jsem, že zbývá do konce pět vteřin. Pak už jsem si jen řekl, že vedeme 2:0 a všechno to ze mě spadlo,“ neskrýval úlevu i nadšení střelec rozhodující branky.

Historické derby v play off rozseklo prodloužení. Třaskavou bitvu ukončil Kaut

Pardubice sice dotáhly zápas dvakrát do vítězného konce, ale lepším týmem chvílemi rozhodně nebyly. Hradec bojoval lví silou. Ve druhém střetnutí, podobně jako v tom prvním, vedl a sahal dokonce po vyrovnání celé série.

„Je to brutálně náročná série. Jsou to hodně soubojové zápasy, kde se musí bruslit. Je to celkově náročné po fyzické i psychické stránce,“ říká Kousal.

Dynamo se ale přesvědčilo již v minulé sezoně o tom, že v zápase tým nemusí být lepší a přesto může vyhrát. Důkazem je i loňská semifinálová série s Třincem. Na Hradec to může mít všelijaký vliv. Na domácí půdě může Mountfield ožít, ale také odpadnout.

„Ukázali jsme charakter v obou střetnutích. Nevzdali jsme to a už v prvním zápase jsme rozhodli v prodloužení. Viděli jsme, že je to tolik ale nesrazilo. Doufám, že druhá prohra je dostane víc na kolena. Je a bude to ale tuhá bitva. Nevzdají to tak snadno a my musíme makat dál naplno,“ je přesvědčen.

Dynamo urvalo i druhý zápas. V euforickém závěru vystřelil výhru Kousal

A co říká Robert Kousal k rozhodující trefě zápasu?

„Viděl jsem, že má Lukáš Radil rychlost a bude zakončovat. Jenom jsem si říkal, že když už nedá gól, tak ať se to ke mně odrazí a já to doklepnu. Naštěstí to tak dopadlo,“ usmíval se na závěr pardubický útočník.

Ve druhém střetnutí však trápila pardubický tým jedná nepříjemná záležitost. Tou je příliš vysoký počet oslabení. Tento počet se zastavil na strašidelném čísle devět…

„Říkáme si to i před zápasem, že si na to musíme dávat pozor. Play off je však o emocích a někdy se tomu člověk nevyhne. Soupeř vás vyprovokuje něčím a rozhodčí vidí třeba jen oplácení. To nás ale neomlouvá. Musíme si na to dávat pozor,“ dodává na závěr pardubický hrdina druhé východočeské bitvy o semifinále play off.