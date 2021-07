Dopolední trénink absolvovali hráči Dynama ve dvou skupinách. „Tento týden bude ještě takový seznamovací, od toho příštího už začneme normálně trénovat. Konečně jsme spolu, tým se bude dávat dohromady,“ uvedl hlavní trenér Richard Král.

Někteří hráči už se na ledovou plochu dostali v předchozí části přípravy, další zase trénovali na ledě po mnohem delší době.

„Někteří kluci nebyli ještě v létě na ledě, někdo má novou výstroj či brusle. Každopádně na první trénink po delší době to slušné tempo mělo,“ prohlásil Král.

Nejprve trénovali převážně mladší hráči, po nich dostali prostor i mnohem zkušenější hokejisté. Poprvé s týmem trénoval i kanadský bek Dennis Robertson nebo útočník Adam Musil. Nechyběli pochopitelně ani další noví hráči, kteří už se s mužstvem připravovali i v předchozích týdnech.

„Máme v hlavě, co můžeme od hráčů očekávat. Víme, proč jsme je sem brali. Budeme hledat složení dvojic nebo trojic, na to je zatím čas,“ poznamenal kouč.

Kvůli zranění ještě chyběli útočníci Denis Kusý a Robert Kousal. „Robert má nějaký problém s kotníkem a ještě Michal Hrádek je na reprezentační akci. Jinak jsme kompletní,“ potvrdil Král.

Tým bude nyní trénovat v malé hale pardubické arény, začátkem srpna přijdou na řadu první přípravné zápasy.

„Vždy je to o tom, abychom se co nejlépe připravili na sezonu. Je to změna, když hrajete i proti klubům ze zahraničí,“ řekl nový obránce Jan Košťálek. Dynamo totiž v závěru srpna čeká turnaj ve Švýcarsku.

Ale na to je zatím čas. „Od příštího týdne už pojedeme dvoufázově. Budou tady ještě kluci, kteří postupně odejdou, protože se kádr bude zužovat. Potom uvidíme, kdo půjde do přátelských zápasů,“ plánuje trenér Král.

Camara a Robertson: Už jsme tady

První společný trénink s týmem na ledě stihli i hráči z Kanady. Útočník Anthony Camara už za Dynamo hrál v minulé sezoně, třicetiletý obránce Dennis Robertson je v týmu nováčkem. Zcela bez komplikací se jeho první příjezd neobešel. „Nepřijela mu výstroj, protože se zatoulala na letišti. Měl na prvním tréninku vypůjčené věci, bylo to pro něj těžké,“ řekl trenér Richard Král. Se zpožděním jeho věci dorazily až po skončení tréninku. Robertson i Camara se do této doby připravovali na sezonu individuálně. „Jsou to profíci. Camara už tady byl loni a byl v pohodě připravený. To samé by měl splnit Robertson. A pořád tady jsou ještě dva měsíce, kdy fyzičku mohou nabrat,“ dodal kouč.