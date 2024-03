Naprosto skvělý závěr základní části. Takhle nějak si to nejspíše hokejisté Dynama B představovali. Nejprve úspěšně doma zachránili setrvání v Chance lize, aby o dva dny později vyhráli v Sokolově a vysloužili si účast v předkole play off.

Dynamo B po vítězství v Sokolově postupuje do předkola play off Chance ligy. | Foto: HC Dynamo Pardubice/Michal Vorlíček

Chance liga, 52. kolo: Sokolov - Dynamo Pardubice B 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) Branky: 52. Vracovský (Kverka, Tomeček) – 11. Chabada (Mikyska, Nedbal), 49. Herčík (Rákos, Rohlík), 58. Pochobradský (Lichtag, Hrádek). Rozhodčí: Skopal, Zubzanda - Štofa, Sýkora. Diváci: 585. Sokolov: Hamalčík – M. Rohan, Tureček, Mlčák, Weinhold, Rulík, Klejna – Vracovský, Kverka, Tomeček – Přikryl, Osmík, Bernovský – Polák, Vrdlovec, Csamango – Křemen, T. Rohan, Šlechta. Dynamo Pardubice: Honzík – Zdráhal, Hrádek, Chabada, Nedbal, Voženílek, Tvrdík – Herčík, Rákos, Hrníčko – Urban, Mikyska, Rohlík – Pochobradský, Kaut, Žálčík – Lichtag, Rouha, Zeman.

Pardubičtí hokejisté vstoupili do zápasu aktivněji a na západě Čech šli po zásluze do vedení. V 11. minutě Mikyska zavezl kotouč do útočného pásma a počkal na najetí obránce Ondřeje Chabady. Mladý obránce dostal puk do druhé vlny a střelou zápěstím propálil Hamalčíka. Sokolov měl násleně po zbytek úvodní třetiny i velké části druhé části více ze hry, ale skvělým výkonem se blýskl v pardubické bráně David Honzík a nadále držel čisté konto.

Poslední dějství zahájily Pardubice ubráněným oslabením a ve 49. minutě dokonce odskočily na rozdíl dvou tref. O branku se postaral po dobré protiakci Daniel Herčík, který se trefil přesně nad pravý beton domácího strážce svatyně. Skóre se měnilo následně v 52. minutě, když Sokolov se opět přiblížil na rozdíl jediného gólu. Domácí se následně vrhli do útoku a sahali po vyrovnání, ale Dynamo se skvěle ubránilo a dvě minuty před koncem zasadilo rozhodující úder. Po ojedinělé šanci to vzal na sebe Michal Pochobradský a rozhodl o tom, že si svěřenci trenéra Jirků zahrají premiérově předkolo play off Chance ligy.