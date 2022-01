Z první čtyřky: porazili Třinec i Plzeň

To největší v otevíracím prosincovém duelu, když doma zametli s vedoucím Třincem (6:3). A na konci šňůry zdolali rovněž před domácími fanoušky pražskou Spartu (3:2). Mezi cennou výhru se dá počítat také na poslední chvíli otočené utkání s Plzní. Prohrávali 0:2 a k radosti domácím příznivců Dynamo v poslední minutě vyrovnalo na 3:3 a poté rozhodlo v nájezdech. Z venku přivezlo povinné tři body ze Zlína (4:1), dva perně vybojované body (5:4 po prodloužení) z chomutovského ledu, kde má azyl Kladno. Také v tomto měření sil pardubičtí hokejisté prohrávali o dvě branky, v tomto případě 1:3). A před reprezentační pauzou dobyli Mladou Boleslav (4:2), kde jim to několik sezon vůbec nešlo. Jak už to ovšem na světě chodí, po hodech přichází půst.

Poslední dekáda posledního měsíce v roce Dynamu vůbec nevyšla. Necelých čtyřiadvacet hodin po skalpu Sparty se představilo v Brně. Přestože vedlo po první třetině 2:0, nechalo pod Špilberkem všechny body. Prohrálo i první ze tří duelů po po Vánocích. Nejdříve nestačilo doma na Vítkovice 2:3 po nájezdech), když znovu po první třetině mělo pod hlavou dvoubrankový polštář.

Poté si odskočilo pro vítězství 5:1 na led trápícího se Litvínova. No a na závěr kalendářního roku zcela propadlo ve vlastní aréně s Českými Budějovicemi (1:6).

Přes zbytečný povánoční hazard si Pardubice pevně drží třetí příčku před Plzní, která zaostává o čtyři body. Na páté místo mají dvanáct bodů k dobru. Se zápasem navíc. Stejný počet naopak ztrácí na vedoucí pozici Ocelářů z Třince. Na východočeského rivala z Hradce Králové jim chybí bodů osm.

Komentář Zdeňka Zamastila

Hokej made in Dynamo

baví celou zemi

Trenér Richard Král vtiskl pardubickému týmu útočnou tvář.Zdroj: Deník/Luboš JeníčekPardubický hokej zase táhne. Made in Dynamo baví zemi a je obrovská škoda, že kvůli covidu může na zimáky jen hrstka fanoušků. Nastřílelo 114 gólů, tedy třetí nejvyšší počet branek. Na pardubické ofenzivě je znát rukopis trenéra Richarda Krále. Bývalý kreativní útočník úspěšně přenáší své pojetí na svěřence a srdce diváka plesá. Tedy při hře směrem dopředu. V defenzivě to jeho týmu drhne až silně drhne. S tolika inkasovanými brankami (91) zkrátka extralize nemůže šéfovat…