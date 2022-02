Zákonitě tudíž nemohlo přijít nic jiného než trest a ten přinesl na své holi Kubík nedlouho poté, co Rytíři hráli znovu v plném počtu. A další pohroma se na Pardubice sesypala ve 38. minutě při vlastní početní výhodě. Do sólového nájezdu se dostal kladenský kapitán Plekanec a jeho zakončení nemělo chybu.

Ne, že by Dynamo bylo směrem dopředu úplně jalové, to se určitě říci nedá, několikrát ho od gólu dělilo doslova pár centimetrů a také tyčka sehrála svoji roli. Jenže na štěstí se nehraje a projev hostů byl opět příliš křečovitý, upracovaný, chyběla mu lehkost a na bojovného soupeře to bylo málo. Ani závěrečná snaha o nápor nebyla v pardubickém podání nic moc extra a i když se minutě dostali k power play a odvolali Frodla, tak to nemělo jiného efektu než Hlavovu pojistku „do prázdné“.

Další utkání zavede svěřence Richarda Krále do Českých Budějovic, nastoupí tam v úterý 1. března od 17:30.

56. kolo hokejové Tipsport extraligy:

Kladno – Pardubice 3:1

Fakta – branky a nahrávky: 32. Kubík, 38. Plekanec, 60. Hlava (Wood, Kubík) – 21. Říčka. Rozhodčí: Svoboda, Pražák – Rampír, Axman. Vyloučení: 4:3. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 2390. Třetiny: 0:0, 2:1, 1:0.

Rytíři Kladno: Bow – Dotchin, Arzamascsev, Wood, Ticháček, Baránek, Kehar, Suchánek– Hlava, Plekanec, Kubík – Pytlík, Zikmund, Melka – Indrák, Babka, Beran – Jágr, Kuťák, Donaghey.

HC Dynamo Pardubice: Frodl – Košťálek, Sergijenko, Zdráhal, Mikuš, Hrádek, Petgrave – Camara, Musil, Kousal – Cienciala, Roman, Říčka – Blümel, Poulíček, Paulovič – Urban, Anděl, Hecl.