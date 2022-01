"Na prvotní registraci děti obdržely dárky a upomínkové předměty. Celkem dorazilo třináct nových dětí. Registrace zahrnovala informace o náborové akci, dále se účastníci seznámili s historií a vizí hokejového klubu Dynamo Pardubice a zároveň se i rodiče dozvěděli informace o kurzu bruslení," popisuje tiskový mluvčí pardubického klubu Lukáš Zítka.

"Následně se děti přesunuly do šaten, kde se oblékly do výstrojí a mohly se těšit na ukázkovou hodinu tréninku na ledové ploše. "O malé ratolesti se postarali profesionální trenéři Dynama Pardubice, některé děti si své hokejové umění vyzkoušely poprvé," podotýká Zítka.

O projektu Týden hokeje

Již podesáté patří zimní stadiony a ledové arény po celé České republice lednímu hokeji. Stejně jako loni v září se i tentokrát do akce zapojuje více než 150 hokejových klubů, které přivítají všechny zájemce o lední hokej přímo na svých zimních stadionech. V sezoně 2020/2021 musel být vinou koronavirové epidemie Týden hokeje pořádán online formou. O to víc organizátory projektu může těšit, že v letošní sezoně tuto náborovou akci pořádají podruhé přímo na stadionech. Tím umožňují dívkám i chlapcům ve věku od 4 do 8 let, aby si vyzkoušeli, jaké to je být hokejistkou či hokejistou. Během přibližně dvouhodinového programu mají děti příležitost seznámit se s ledním hokejem, vyzkoušet si první hokejové krůčky a vytvořit si svůj prvotní hokejový zážitek. Připraven je pro ně zábavný program na ledě i mimo něj. Rodiče se detailně seznámí s tím, co obnáší mít doma malého hokejistu, jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí a rovněž je jim představen chod daného klubu a nejrůznější rozvojové projekty, které Český hokej v rámci projektu Pojď hrát hokej podporuje. Podporu v začátcích zaštiťují především tři dlouhodobé aktivity. Od roku 2010 je klubům poskytována zdarma hokejová výstroj pro nejmenší, která je poté dětem k dispozici na vypůjčení. Český hokej nicméně podporuje i nákup výstroje vlastní. Děti, které se zaregistrují do projektu Pojď hrát hokej a Českého hokeje, získají poukaz v hodnotě 1 500 Kč na nákup prvního hokejového vybavení. Vedle materiální podpory financuje Český hokej rovněž činnost trenérů žáků v klubech, tak aby s dětmi od začátku pracovali vyškolení specialisté.