„Něco vymyslí a především si najde místo, odkud se dávají branky. Někdo to má jako dar, ale je velice důležité být na místě, kam se puky odrážejí. Proto taky góly dával,“ říká Vladimír Martinec, pardubická hokejová legenda.

Když do Pardubic Camara přicházel, objevovaly se různé pochybnosti. Nejen kolem hokejových dovedností, ale i jeho dalších výstřelků. Jak se ovšem ukázalo, Pardubice nešláply vedle.

Už začátkem března tak klubové vedení oznámilo, že Camarovi o rok prodloužilo smlouvu. „Naše očekávání naplnil, daří se mu u nás. Uplatnění opce bylo pro nás samozřejmost,“ uvedl sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický.

Jako jediný pardubický hráč se dostal v základní části přes metu dvaceti vstřelených gólů. „Má obrovský tah na bránu, góly chce dávat. Pohybuje se v místech, kde by měl být,“ poznamenal i hlavní trenér Richard Král.

Sedmadvacetiletý Camara chodil na přesilovky, rozuměl si s Tomášem Zohornou, zápasy prožíval. Vedle toho je jasné, že ve hře Camary najdete i minusy. Někdy se objeví zbytečné ztráty puku či vyloučení. To se ukázalo i během play off.

„Cam má hodně plusů, má i nějaké minusy. My se musíme snažit to vyvážit a snažit se ty jeho emoce trochu ubrzdit. Aby se nestávalo, že v závěru zápasu bude vyloučený a tím mužstvo oslabí,“ řekl po čtvrtfinálové sérii trenér Král.

Spolupráce bude pokračovat i v příští sezoně. To, co se říká o zahraniční posile, Camara v Pardubicích už ukázal. „Kdo sem přijde, tak musí být mezi nejlepšími hráči. Mít body a táhnout mančaft, aby se dostal co nejdál,“ potvrzuje Martinec.

Přímo k výkonům Camary ještě bývalý reprezentant dodal: „Dokázal udělat akci jeden na jednoho, bylo to nepředvídatelné. Muselo to bavit nejen mě, ale i další diváky, kteří ho sledovali.“

KOMENTÁŘ: Střílí góly a baví diváky. Dokázal to i bez nich



Něco takového zkrátka od cizince, který přijde do klubu, očekáváte. Kanadský útočník Anthony Camara Dynamu jednoznačně pomohl. Góly? Ano. A bylo toho víc.



Hokejové Pardubice v předchozích sezonách odškrtávaly řadu nepovedených zkušeností se zahraničními hokejisty. Často se jednalo o záplatu v sestavě či marný pokus o oživení týmu. V tomto ročníku už to bylo jinak. Zůstaňme nyní u Camary, který byl jedním z nejlepších hráčů sezony.



Dokazují to jeho čísla. Nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec v základní části, to samé ve společnosti Andreje Kosticyna i v play off. Poutal i jeho herní projev. Přihrávka, střela, individuální akce, ale především pracovitost a zaujetí pro týmový úspěch. Zkrátka emoce, které samozřejmě musí udržet ve vymezených mantinelech.



V jeho hře je něco, co umí ocenit především diváci. Nejen u televize, ale přímo na tribunách. Atmosféru zaplněné pardubické arény zatím Camara neměl možnost poznat, zaslouží si zápasy zažít i z té dříve obvyklé stránky. K jeho hře to patří.