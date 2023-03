Nepustili je do kontaktu! Pardubičtí hokejisté odehráli první třetinu třetího utkání čtvrtfinálové série lehkovážně, což se jim v dalším průběhu zápasu vymstilo. Navíc už na začátku druhé části obdržela ústřední postava Dynama jménem Lukáš Sedlák pětiminutový trest s přídavkem do konce zápasu. V dlouhé přesilovce vsítila Olomouc gól a soupeři pak odskočila ještě o jeden. Naopak třetí perioda patřila zcela hostujícímu týmu, který manko smazal. Hokejový maraton rozhodla ve dvacetiminutovém prodloužení, v čase 77:31, nenápadná leč smrtící střela Zohorny.

Třetí zápas čtvrtfinálové série rozhodli pardubičtí hokejisté v prodloužení. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Čtvrtfinále play off - 3. zápas

HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 4:5 po prodloužení

Branky a nahrávky: 12. Bambula (Klimek), 19. Knotek (Bambula, Ondrušek), 22. Navrátil (Plášek ml., P. Musil), 31. Menšík (Mareš) – 8. L. Sedlák (Cienciala), 17. Cienciala (Hyka, L. Sedlák), 41. A. Musil (Poulíček, Vála), 46. Košťálek (Cienciala), 78. Zohorna. Rozhodčí: Úlehla, Šindel – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 3:3, navíc Sedlák (P) 5 minut + do konce zápasu. Využití: 1:0. Diváci: 5500 (vyprodáno). Třetiny: 2:2, 2:0, 0:2 - 0:1. HC Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Dujsík, Mareš, Škůrek, Švrček, Řezníček – J. Káňa, Nahodil, Orsava – Bambula, Knotek, Navrátil – Plášek ml., Kusko, P. Musil – Klimek, Menšík, Anděl – Kucsera. Trenér: Jan Tomajko. HC Dynamo Pardubice: Will – T. Dvořák, Košťálek, D. Musil, Čerešňák, Vála, J. Kolář, Hrádek – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Poulíček, Paulovič – Mandát, A. Musil, Vondráček. Trenér: Radim Rulík.

Stav série: 0:3.

Duel zahájil velmi smutně. Oba celky i vyprodaná Plechárna uctili minutou ticha tragicky zesnulého devítiletého brankáře olomouckého celku, Adama Koutného.

Domácí chtěli svého soupeře zaskočit hned od úvodního buly. Největší šanci v počátečním náporu si vytvořil Nahodil, ovšem Will ukázkově vysunul do jeho střely beton. Kohoutí aktivitu otupil vyloučením Klimek. V přesilovce Lukáš na poslední chvíli zasáhl před Zohornou. Skóre otevřel favorit v 8. minutě. Cienciala v přečíslení objevil najíždějícího Sedláka, který o tyč nedal Lukášovi šanci. Olomouc vyrovnala po prvním laxním přístupu hráčů Dynama. To sice přežilo trest Vály, jenže Zohorna namazal protihráči a na konci akce, kterou dokončil svou střelou dorážející Bambula, stáli tři pardubičtí hráči jako solné sloupy. Po dalším kiksu A. Musila orazítkoval Knotek spojnici. Nedáš – dostaneš. Sedlák nejdříve nevyužil velkou příležitost, aby vzápětí Cienciala po Hykově šikovné práci vrátil hostům vedení. Pardubičtí se neradovali ani dvě minuty. Bambula byl hraničně zastaven Čerešňákem a volný puk uklidil před A. Musilem jednou rukou za Willa. Druhý laxní přístup…

Druhou třetinu otevřela sporná situace. V prvním dějství jak píšťalička otloukaný Sedlák trefil Orsavu nejdříve do ramene a pak do hlavy. Bez úmyslu i nějaké intenzity. Rozhodčí ho přesto vyloučili na pět minut plus do konce utkání. Dlouhou početní výhodu využil po minutě a půl Navrátil, kterého našel Plášek. Hosté mohli vyrovnat dvakrát Ciencialou. Nejdříve Lukáš uhasil nebezpečí včasným zmenšením střeleckého úhlu a pak obránce vložil hůl do střely tohoto pardubického útočníka. V polovině zápasu napřáhl od modré Menšík a Zohorna jeho ránu sklepl do vlastní sítě. Ve zbytku prostřední periody se pohledná hra změnila v zápasnický ring, na čemž měl podíl i předchozí verdikt mužů v pruhovaném. Ti přísným vyhnáním Sedláka zasáhli do konceptu pardubické hry. Možnost zvýšit měl Kusko, ale Will bravurním zákrokem zamezil pátému rozvlnění sítě za svými zády.

Do třetí třetiny vletěli úplně vyměnění pardubičtí hráči. Především přestali vidět rudě. Odpověděli tím nejlepším způsobem. Vála o mantinel nabil spoluhráčům a na konci gólové akce stál A. Musil. Vzápětí hosté spustili kulomet, ale okamžitě vyrovnat nedokázali. To se jim podařilo ve 46. minutě. Cienciala zavezl puk do útočného pásma, všiml si najíždějícího Košťálka, který procedil Lukáše. Pardubice pokračovaly ve zvýšené aktivitě. Protivníka k ničemu nepustily, ale prodloužení neodvrátily.

První větší šanci v nastaveném čase si vypracoval Nahodil, ovšem jeho pokus obránci zblokovali. Na druhé straně se vydal na akci coast to coast, tedy přes celé kluziště, pardubický kapitán Políček. Na zakončení už mu chyběly síly, navíc jeho střela byla sražená. Potom Lukáš vytěsnil ramenem střelu D. Musila. Rozhodnutí měl na holi nejdefenzivnější hráč Dynama, ale D. Musil minul. Následné dorážky Kousalovi i Poulíčkovi zmařil domácí gólman. V další možnosti Kousal prohodil puk na Radila, ale Lukeš lapil kotouč do lapačky jako malinu. Dvě a půl minuty před koncem prodloužení připravil domácím náhlou smrt Zohorna. Výbornou práci při jeho skryté střele vykonal gólmanovi clonící Vondráček.

Pardubičtí hokejisté tak po dvou prohrách ve finále před devětadvaceti lety, zlomili prokletí play off na olomoucké půdě.

Radim Rulík, trenér Pardubic:

„Nezačali jsme úplně špatně. Druhá třetina se nám vůbec nepovedla. Byla ovlivněna vyloučením Lukáše Sedláka. Tím že jsme přišli o prvního centra, museli jsme překopat sestavu. Ve třetí jsme se uklidnili. Začali jsme hrát hokej. Nevěnovali jsme se hráčům Olomouce ale hře. Byli jsme rádi za prodloužení a tam jsme byli šťastnější. Jsme strašně rádi, jak jsme nepříznivý stav otočili. Nesložili jsme zbraně a šli si za vítězstvím.“