Asi nejvíce překvapivý výsledek kola se zrodil v Litomyšli, kde domácí přenechali všechny body Hlinsku a Horses se díky tomuto úspěchu vrátili reálně do hry o elitní čtyřku. Třikrát v průběhu zápasu vedli hosté o branku, pokaždé přitom těžili z nedůslednosti soupeře ve vlastním obranném pásmu, zakončující Karásek, Machač (ten dokonce tři sekundy před druhou sirénou!) a Jílek měli před gólmanem Dostálem příliš mnoho času a prostoru, než aby to mohlo zůstat bez trestu. Domácí hokejisté dokázali dvakrát srovnat krok, potřetí však nikoli a když to v závěru zkusili bez brankáře, dovedl hlinecký střelec Jílek kotouč do opuštěné svatyně a zpečetil účet.