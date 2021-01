Pardubičtí hokejisté jsou vidět i v partnerském klubu Dynama, Vrchlabí se pohybuje na horních příčkách druhé nejvyšší soutěže. V jednom z utkání tohoto týdne svěřenci trenéra Václava Baďoučka zostudili Frýdek-Místek, jehož doma v exhibičním tempu rozstříleli 9:0.

Nulu v brankovišti si připsal bezchybný Oliver Štěpánek, ve střelecké listině byl nejčastěji uváděn útočník Michal Pochobradský (21). Ačkoliv v dosavadních duelech vyšel střelecky naprázdno, proti soupeři z Moravskoslezského kraje gólově explodoval a během jediné třetiny nastřílel hattrick.

Jednadvacetiletý forvard je součástí spolupráce mezi extraligovým Dynamem a ligovým Vrchlabím. Jako řadě dalších mladíků se mu dostává výrazné minutáže.

Ve vrchlabském dresu za sebou máte nejpovedenější večer. Cítíte to podobně?

Jo, určitě cítím. Utkání se mi povedlo a povedlo se i celému týmu. Máme ve Vrchlabí velmi dobrý tým, skvělou partu a myslím, že je na našich výkonech i vidět, jak táhneme za jeden provaz. Soupeř byl tentokrát bez šance na lepší výsledek a jsem moc rád, že jsme duel nijak nepodcenili. Byl to určitě můj nejlepší večer v sezoně. Pro mužstvo už byly i vydařenější zápasy, třeba ten poslední na ledě Poruby, kde jsme po celých šedesát minut hráli velice dobře.

Na všech vašich třech gólech se asistencí podílel váš kamarád Ondřej Machala. Připravil jste mu nějakou pozornost jako poděkování?

Tak poděkoval jsem mu už v samotném zápase, ale nic speciálního neproběhlo. Víceméně si pořád říkáme, že Ondra je rychlým typem hokejisty, budeme z toho těžit a on mi do šancí bude přihrávat. Teď to konečně vyšlo. Také on ale zažil povedený večer, když ke třem asistencím přidal i jednu vstřelenou branku.

Čím si vysvětlujete, že za deset utkání v dresu Stadionu jste posbíral čtyři asistence a zrovna proti Frýdku-Místku přišly tři trefy?

Těžko říct. I ze začátku sezony jsem si šance vytvářel, bohužel mi to tam nepadalo. Někdy v tom měla prsty i smůla. Pak přišla pauza kvůli covidu a mně se kvůli nemoci ještě o dva týdny prodloužila. Postupně jsem se dostával zpátky a snad už jsem ve formě. Kéž by mi vydržela a podařilo se na pondělní střelecký večer navázat.

Po šestnáctém vítězství v sezoně jste se posunuli již na druhou příčku tabulky.

Je to skvělý. Vše nám momentálně funguje a já věřím, že bude fungovat dál. Teď nás čekají těžké zápasy. Třeba rozjetá Třebíč a v tabulce třetí Kladno. Rádi bychom se před play off udrželi mezi nejlepší čtyřkou.

Vy jste hráčem Pardubic a ve Vrchlabí dostáváte formou střídavých startů především herní příležitost rozvíjet svůj talent. Berete to jako výhodu pro svou kariéru?

Je to tak. Mezi extraligou a první ligou je samozřejmě velký rozdíl. Nejvyšší soutěž je o dost náročnější a rychlejší, ale pro mě jsou minuty v první lize velkým přínosem. Pomáhají mi se zlepšovat, získávám zkušenosti v přesilovkách, při oslabeních a celkově i icetime mám ve Vrchlabí vyšší. Pro mě velká výhoda.

Jako velká výhoda se tento systém jeví pro vás, pro samotné Vrchlabí, ale zdá se, že z něho může výrazně těžit i budoucnost pardubického hokeje. Souhlasíte?

Myslím, že mít dobrou mládež a odchovance, je základem každé úspěšné organizace, která chce dobře a také dlouhodobě fungovat.