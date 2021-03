HC Stadion v pátek doma zahájí očekávanou sérii se Vsetínem a nováček Chance ligy v ní na oko nemá co ztratit. Cíl si účastí ve vyřazovacích bojích splnil a nyní si už může jen plnit další sny. Vidí to osoba z vedení klubu podobně?

Čtvrté místo po základní části Chance ligy, jistá účast ve čtvrtfinále. Má nováček pro letošní sezonu splněno?

Jestli máme splněno, takhle bych to asi nenazval. Umístění a výkony v základní části jsou pro nás určitě velkým úspěchem, ale sezona pro nás rozhodně neskončila. Pořád jsme týmem, který chce vyhrávat a nejdeme si play off jenom zahrát. Je pravda, že nám oproti základní části bude chybět pár kluků, kteří teď naskakují za Dynamo, ale pořád věřím, že můžeme Vsetín v sérii přetlačit a postoupit do semifinále.

Minimálně však jistě platí, že už samotná TOP 8 druhé nejvyšší soutěže v republice je v klubu považována za úspěch. Co za ním od konce září do začátku března stálo?

Nejdůležitější bylo vůbec prvotní rozhodnutí pana Cermana, že do toho půjdeme. A potom spousta práce. Důležité bylo, že jsme si mohli dovolit ponechat základní osu týmu. V průběhu sezony se ukázalo, že mnozí hráči z druhé ligy jsou při nastavení profesionálních podmínek minimálně srovnatelní s hráči z Chance ligy. Samozřejmě dalším základním kamenem je spolupráce s Pardubicemi, které nám díky propojení s Petrem Dědkem významně pomohly a bez nich bychom Chance ligu hrát nemohli. Důležitá je i dlouhodobá podpora našeho města. Po sportovní stránce jsme chtěli celou sezonu postavit především na týmovém duchu a silné kabině. Myslím, že tohle se opravdu povedlo.

Už po pár odehraných kolech bylo zřejmé, že se vám ve Vrchlabí podařilo poskládat minimálně konkurenceschopný kádr. Kdy jste tomu sám začal věřit?

Já osobně jsem se nějakého velkého propadáku nebál. Ta základní osa týmu vypadala solidně a bylo spíše otázkou, jak se s tím poperou naši „druholigoví hráči“ a jak budou vypadat mladí kluci z Pardubic. V podstatě jsme ve všech zápasech byli konkurenceschopní a za celou sezonu jsme nechytli šňůru zápasů se slabšími výkony a výsledky. Osobně jsem spíš nečekal, že budeme schopni se držet tak nahoře.

Jak už jste zmínil, velkou měrou pomohla spolupráce s extraligovými Pardubicemi. Jak ji zatím hodnotíte?

Jak všude deklaruji, tak je to pro nás klíčové spojení. My sami nejsme schopni plnohodnotně naplnit rozpočet pro Chance ligu a potřebujeme partnera, který si je vědom potřeby takového partnerství, který je ochoten za to utratit nemalé finanční prostředky. Taková spolupráce nikdy není úplně jednoduchá. Nároky a představy obou subjektů se v konkrétních situacích občas liší, ale z celkového pohledu si myslím, že to oba kluby uchopily za správný konec. Pro Vrchlabí to znamená možnost hrát velice kvalitně Chance ligu a pro Pardubice kvalitní prostor pro hráče z jejich širšího kádru.

Shodou okolností, i vinou zranění, se řada mladých hráčů, kteří začali sezonu u vás, prosadila do kádru Dynama. Jak vnímáte, že se tam rychle začlenili?

Mám z toho upřímnou radost. Máme možnost pomoci klukům v kariéře a klidně tady můžeme vidět v akci někoho, kdo už v brzké době bude vyčnívat v extralize.

Je i tohle důkazem, že se oba kluby vydaly správnou cestou?

Já pevně věřím, že ano. Pro relevantní vyhodnocení to určitě bude chtít delší čas, ale v každém případě mám pocit, že jsme vykročili správným směrem.

Dynamo je ve čtvrtfinále extraligy, vy to samé v Chance lize. Pomohou i tyto výsledky tomu, že vzájemná spolupráce bude moci pokračovat i v dalších letech a hlavně, že bude mít důvěru?

Já doufám, že ano. Je beze sporu, že takováto činnost dává po sportovní stránce smysl a umožňuje spoustě klukům dostat velký prostor v hokejovém růstu. To je prospěšné pro oba týmy. Bohužel tato otázka je především o penězích. Oba kluby si musí vyhodnotit, zda jsou to správně investované prostředky.

Minimálně jednou se v sezoně stalo, že do Vrchlabí přijel na hokej celý trenérský štáb Dynama (Král, Rolinek, Sýkora). Znamená to, že se navzájem i hodně podporujete a že spolu oba kluby hodně komunikují?

Tohle je důležitá součást naší práce a komunikujeme mezi sebou na různých úrovních. Je potřeba neustále být v kontaktu a reagovat na potřeby jednotlivých klubů. Zároveň se snažíme skloubit nasazování jednotlivých hráčů s jejich dlouhodobým rozvojem. Někdy to není a nebylo jednoduché, ale nakonec jsme vždy našli společné řešení. V podstatě je možné konstatovat, že v sezoně bylo jen málo dnů, kdy neproběhl alespoň jeden telefonát na lince mezi Vrchlabím a Pardubicemi.

Do čtvrtfinále se Stadionu staví Vsetín. Přál jste si snad jiného soupeře nebo právě Valaši byli z historického hlediska i pro vás tím nejatraktivnějším, co předkolo nabízelo?

Pro nás by asi každý soupeř byl atraktivní, ale hrát proti šestinásobnému vítězi extraligy je velice zajímavé a je to pro nás skvělá výzva, na kterou se všichni těšíme.

O to víc mrzí, že sérii nemohou v hale sledovat diváci, že?

Sice jsme si na to trochu zvykli, ale absolutně to není ono. Zápasy se Vsetínem by byly asi beznadějně vyprodané a atmosféra by byla vynikající. Je to celé strašně smutné a už se mi o tom ani víc nechce mluvit.

Který tým je podle vás favoritem a komu byste v play off přál „titul“ a tím i postup do extraligy?

Z toho, co jsem měl možnost sledovat v základní části, tak je to jednoznačně Kladno. Má opravdu suverénně nejzkušenější tým a v play off bude tento faktor velice důležitý. Myslím, že pro všechny ostatní týmy bude velice těžké Kladno čtyřikrát za sebou porazit. Kdyby se nám podařilo přes Vsetín přejít, asi bychom právě na Kladno narazili. A to by byla pro Vrchlabí další top série.