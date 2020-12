Zdravotní patálie se objevily na konci letního poháru. „Na rozbruslení před zápasem s Třincem v Generali Česká Cupu jsem se střetl se spoluhráčem, potom jsem nemohl bruslit. Na následujícím vyšetření magnetická rezonance ukázala, že šlo o výhřez ploténky,“ popsal Vondrka na klubovém webu.

Kvůli problémům s ploténkou musel zkušený hokejista na operaci.

„Šest týdnů jsem se pokoušel o to, abych se jí vyhnul, ale už to nešlo. V jednu chvilku se to zlepšilo, ale pak to bylo ještě horší, takže jsem byl ve strašných bolestech a prakticky jsem nemohl ani chodit, ani sedět. Jen jsem ležel. Nikomu bych nepřál zažít takovou bolest,“ prohlásil Vondrka.

Již tři měsíce Dynamu chybí a nyní se věnuje rehabilitaci. „Chodím několikrát týdně k fyzioterapeutovi a pomalu začínám trénovat. Začínám zvedat tréninkovou zátěž, abych se co nejdříve dostal zpátky,“ uvedl osmatřicetiletý forvard.

Zápasy spoluhráčů sleduje na dálku. „Hokej mi chybí, už mě svrbí prsty. Samozřejmě mám touhu se vrátit co nejdříve,“ dodal Vondrka.