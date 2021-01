Návrat do extraligového dresu Pardubic mu celkem zhořkl. Hokejový útočník Filip Koffer v minulém týdnu podepsal smlouvu v Dynamu a poprvé zasáhl do utkání Pardubic v Litvínově. Jenže Východočeši prohráli 0:5.

„Vůbec jsme nepomohli brankáři. Milan Klouček tam měl spoustu zákroků, ale my jsme nechali soupeře jezdit v přečíslení. To nás stálo zápas,“ řekl devatenáctiletý hokejista Koffer.

Celou minulou sezonu strávil v zámořské WHL, jenže ta je přerušena. Koffer se tak rozhodl pro návrat na extraligovou scénu, kde už odehrál 14 zápasů v ročníku 2018/2019.

„V zámoří by se dle plánu začínalo až někdy v březnu. Nechtěl jsem být tři měsíce bez hokeje, tak jsem neváhal a nabídku přijal,“ vysvětlil.

Odchovanec Pardubic podepsal novou víceletou smlouvu. „Jsem rád za příležitost, protože v Pardubicích hraji hokej odmalička. Nastupovat za áčko byl vždy jeden ze snů. Chci využít každé minuty na ledě,“ řekl Koffer.

Ve své obnovené premiéře se představil ve čtvrté útočné formaci. „Filip by měl mít podobnou roli jako ve dvacítce. Čekáme od něj hokej, který bude založený na bruslení. Dokáže dobře držet systém, chceme ho využít i pro oslabení,“ poznamenal trenér Richard Král.

„Já budu maximálně plnit roli, kterou mi trenéři dají. Bude to i ta defenzivní práce, třeba v oslabení,“ dodal Koffer, který se k týmu připojil po návratu z mistrovství světa hráčů do 20 let.

Před šampionátem nastupoval v tomto ročníku za prvoligové Litoměřice. Nyní bude bojovat o vytížení v extraligovém týmu.

„Sledoval jsem zápasy Pardubic od začátku sezony. Je dobře, že tým šel tabulkou nahoru. Musíme se teď po utkání v Litvínově oklepat. Do dalšího zápasu chceme jít s cílem vyhrát,“ prohlásil Koffer před dalšími duely.