Poprvé od 27. září. Po dlouhé koronavirové pauze se na extraligovou scénu vrací hokejisté Pardubic. Hned v prvním utkání po restartu nejvyšší soutěže se Dynamo představí na ledě pražské Sparty. Hraje se v sobotu již ve 13.30 hodin.

Hokejové utkání Tipsport extraligy v ledním hokeji mezi HC Dynamo Pardubice (v bíločerveném) a HC Sparta Praha (v černočerveném) v pardudubické enterie areně. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Karanténa, trénink na suchu, potom dvě části polského soustředění na ledě. To byly poslední týdny extraligového Dynama. „Bylo to strašně těžké. Samozřejmě kluci pracovali velmi dobře, ale neviděli před sebou nic, na co by se měli chystat psychicky i fyzicky. Morálka proto běhala stále nahoru dolů,“ poznamenal Michal Mikeska, jeden z pardubických trenérů.