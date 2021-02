Minulý týden se poprvé v sezoně radovali z výhry v derby hokejisté Pardubic, když Hradec porazili 4:3. V úterý sehrají rivalové poslední derby v základní části. Zápas startuje v Hradci Králové v 17.20 hodin.

Mountfield v neděli prohrál na domácím ledě ze Spartou 1:4. Teď však svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky myslí pouze na východočeské derby. A co udělat proti minulému týdnu jinak? „Prostě vyhrajeme! Tohle si musím nastavit v hlavě a udělat proto vše, protože jinak výkony nejsou špatné,“ hecuje před zápasem hradecký kapitán Radek Smoleňák.

Pardubice po vítězném derby zapsaly dvě prohry, naposledy s Litvínovem (1:3). „Škoda, že jsme v přesilovce nesrovnali. Šance tam byly, ale Litvínov si to pohlídal,“ poznamenal pardubický brankář Milan Klouček.

Pátý Hradec a sedmé Dynamo drží pozice zajišťující předkolo play off. Do konce základní části už zbývá jen šest zápasů.

„Play off je opravdu za rohem, musíme se postupně připravovat, není na co čekat. Budeme chtít vyhrát a zase najet na vítěznou vlnu. Chceme do play off jít s nějakou šňůrou, abychom se cítili dobře a věřili si,“ dodal brankář Klouček.

Hokejová extraliga - dohrávky - úterý, 16.30: Vítkovice – Mladá Boleslav, 17.00: Liberec – České Budějovice, Olomouc – Litvínov, 17.20: Hradec Králové – Pardubice (ČT Sport), 17.30: Zlín – Třinec, 18.00: Kometa Brno – Karlovy Vary.