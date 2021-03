Svým stylem hry jednoznačně tvrdí muziku. Důraznému bekovi Richardu Nedomlelovi musí play off hokej vyhovovat, což potvrzuje i v sérii proti Liberci. Jeho týmu se však zatím nedaří podle představ. Vytoužený bod z ledu soupeře nepřivezl, proto teď potřebuje zabrat na domácím ledě, kde se bude hrát v pondělí a v úterý. I jedna prohra by znamenala mečboly pro soupeře, Mountfield se musí jednoznačně zvednout, protože Liberec je na koni, což potvrdil i v druhém domácím mači. „Zasloužili si vyhrát, vlítli na nás od začátku a bylo to hrozně znát,“ hledal příčiny páteční prohry 0:3 Nedomlel.

Prohráli jste i druhé utkání série.

Nehodnotí se to vůbec lehce. Bohužel jsme nedělali, co jsme dělat měli. Soupeř nás předčil.

Jak velkou roli hrála psychika, která mohla být po prvním zápase, ve kterém jste vedli 3:0 a nakonec zápas ztratili, nalomena?

Samozřejmě jsme to chtěli hodit za hlavu. My byli lepší první půlku zápasu, oni druhou. Ale je to hokej, samozřejmě, že vás to nahlodá.

Na konci druhého zápasu na ledě plály emoce a přišla i bitka. To k play off asi patří?

Rozhodně. Je to vrchol sezony, takové rozmíšky vždycky přijdou. Já do zápasu nechodím s tím, že se chci porvat, ale když to ze hry vyplyne, tak s tím nemám problém. Pořad je však brzy na nějaké bláznění. Prohráváme 0:2 a se sérií jde něco udělat.

V předkole jste podávali skvělé výkony, co je proti Liberci jinak?

Liberec je kvalitou ještě o kousek výš, ale my hlavně musíme plnit pokyny od trenérů.

Co tedy udělat jinak, abyste byli úspěšní?

Odpíchnout se od skvělé defenzivy a hrát na rychlé protiútoky, protože na tenhle styl hry máme hráče.

Liberecký Kváča: Obrat nás hodně nakopl



Brankář Bílých Tygrů Petr Kváča.Zdroj: Jakub VolnýProti Hradci nezačal ve čtvrtfinále vůbec dobře, stejně tak jako celý jeho tým. Než Liberec chytil tempo, prohrával po 29. minutách 0:3, jenže od té doby se mnohé změnilo. Tygři začali hradecké Lvy přehrávat, navíc jejich gólman Petr Kváča od té doby neinkasoval. V druhém zápase udržel čisté konto. „Jsme za to rádi. Vedeme 2:0 a to je pro nás hlavní. Jdeme zápas od zápasu. Splnili jsme další část a obě výhry bereme,“ uvedl liberecký gólman, jenž měl v základní části nejlepší čísla v extralize. A že to nebyla náhoda, už teď ukazuje ve vyřazovací části proti hradeckému Mountfieldu. Psychicky Liberci hodně pomohla první výhra, která se zrodila po velkolepém obratu.



„Byla to vzpruha a nakoplo nás to. Je vidět, že se dokážeme podpořit na ledě v těžkých chvílích. Chyby se stávají, ale my se dokázali dobře vrátit. Dá vám to krev do žil, a když se podporujeme jako tým, tak je to úžasné,“ těšilo Kváču. Jeho tým se teď přesouvá na východ Čech, kde už by mohl rozhodnout o svém postupu, emoce však brzdí. „Hradec hrál i proti Litvínovu na brejky. V útoku mají taky super hráče, kteří umí vystřelit. Bude to těžké,“ uzavřel.