„Nebude to nic jednoduchého, pojedeme tam s podobnou taktikou jako do Brna,“ řekl David Havíř, asistent trenéra Pardubic. V Brně Dynamo vyhrálo 3:0, když v polovině utkání využil přesilovou hru útočník Denis Kusý.

Pardubický forvard skóroval poprvé v tomto ročníku. „Hlavně jsem rád, že to tam spadlo, snad to spadne i ze mě, protože jsem čekal letos dlouho. Jsem taky rád, že jsem se odvděčil trenérům, když jsem dostal šanci na přesilovku,“ uvedl Kusý.

„U Denise tyto věci vyžadujeme - střílet z první, věřit si s pukem. Myslím, že má ve své výkonnosti stoupající tendenci,“ dodal Havíř.

Nejproduktivnějším hokejistou Dynama je dvacetiletý útočník Matěj Blümel, který vstřelil čtyři góly a na dalších sedm přihrál. Nyní dostal poprvé pozvánku do národního týmu, který čeká turnaj v Moskvě. „Určitě mu to všichni přejeme, je to posun v kariéře, možná ho to zase nakopne. Doufáme, že přijede ještě s lepší formou,“ poznamenal Havíř.