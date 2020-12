Pět let působil v zámořských soutěžích, první start v české extralize si tak připsal až nyní. Hokejový brankář Daniel Vladař vypomůže Pardubicím v období, než se rozběhne NHL.

Jeho premiéra v pardubickém dresu se trochu opozdila. Doma proti Litvínovu ještě nastoupit nemohl kvůli chybějící transferkartě.

„Klub o transfer zažádal, ale tím, že měli v Americe Den díkůvzdání, tak nikdo nepracoval. Bohužel se to nestihlo, to tady nikdo neovlivní. Zabrzdilo mě to, ale naštěstí jsme ten páteční zápas vyhráli,“ vysvětloval třiadvacetiletý Vladař.

V extralize se tak poprvé objevil v Mladé Boleslavi. Tam Dynamo inkasovalo tři branky v rychlém sledu během první třetiny.

„Nebyl to ideální scénář, o kterém jsem přemýšlel v autobuse. Snažil jsem se z toho rychle oklepat a pomoci klukům, abych jim dal naději na výhru,“ uvedl rodák z Prahy, který před odchodem za moře chytal za Kladno.

Z osmi střel Středočechů v první třetině Vladař třikrát inkasoval. „Zhruba půl roku jsem pořádně nechytal zápas, nebylo to úplně jednoduché. Když jsem si myslel, že jsem se do toho dostal, tak jsem inkasoval tři góly. Samozřejmě bych chtěl všechny vrátit zpátky, takový je hokej,“ řekl.

Pardubičtí pak po zbytek zápasu stahovali manko, měli výraznou střeleckou převahu. Jenže stačili jen snížit na 2:3. Na branku Vladaře mířilo celkem 17 střel.

„Nikoho asi nezajímá, kolikrát vystřelili. Je důležité, abychom dali o gól více než soupeř. To se nepovedlo. Jinak je jedno, jestli na mě jde sedmnáct nebo padesát střel. Bohužel to na výhru nestačilo,“ dodal Vladař.

V úterý proti Motoru

Pardubice se teď opět vrátí do své arény. Třinácté Dynamo nastoupí proti čtrnáctému Motoru z Českých Budějovic. Hraje se v úterý od 18 hodin.

Podle Vladaře mají Východočeši z pozdější fáze zápasu v Mladé Boleslavi na co navazovat. „Nemusíme věšet hlavy. Je před námi hodně zápasů, budeme se je snažit vyhrát,“ uvedl gólman.