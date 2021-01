/FOTOGALERIE/ Skórovali pouze jednou a v závěru utkání vlastní chybou o bodový zisk přišli. Pardubičtí hokejisté ve čtvrtečním extraligovém utkání doma těsně prohráli (1:2) s Libercem, který se dál drží na vítězné vlně.

Hokejová extraliga: HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec. | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

Hosté rozhodli v 55. minutě gólem Ondřeje Vitáska. „Bohužel jsme zbytečně zatáhli kotouč do vlastní třetiny, kde jsme ho ztratili, i když jsme tam měli pět hráčů. Liberec nám dal gól do prázdné branky, protože jsme si špatně rozebrali jejich hráče, tohle by se nám stávat nemělo,“ konstatoval Richard Král, kouč Dynama.