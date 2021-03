Necelých sedm sezon strávil jako obránce v pardubickém dresu. Nyní je David Havíř asistentem trenéra Richarda Krále a chystá se s týmem Dynama na čtvrtfinálovou sérii proti Mladé Boleslavi.

„Trenér už nemůže na led skočit, může jen ukázat hráči cestu,“ popisuje pětačtyřicetiletý trenér pocity ze současné role na extraligové střídačce.

Jak pardubický tým zvládl předkolo pohledem defenzívy, kterou na střídačce především sledujete?

Kluky musím pochválit. To, co jsme si řekli, tak plnili na ledě. Otáčeli jsme rychle hru, nebylo tam žádné zdržování, že by si beci nahrávali mezi sebou. Já sám jsem to neměl rád. Snažili jsme se kluky nabádat k tomu, aby rychle vyjížděli ze třetiny. Obrana super, ale rozhodující bylo, že jsme byli produktivní v útoku. Vždy si pak musíme ukázat i tu špatnou stránku.

Co se vám v zápasech nezamlouvalo?

Víme o tom, že jsme začátky zápasu neměli dobré. Soupeř měl vždy samostatný nájezd nebo jinou situaci, museli jsme si na to dávat pozor. Na začátku nás podržel Milan Klouček, pak bylo dobře, že každá první vstřelená branka byla od nás.

Musíte nyní hodně pracovat s mladými obránci, kteří nastupují v prvním play off své kariéry?

Když jsme nastoupili k týmu, tak jsme začali kluky nasazovat. Dá se říct, že jsme si je obehrávali. Každý dostal zhruba měsíční prostor, kdy nám ukázal, jak pracuje. Potom se zase vrátil do Vrchlabí. Míst je jenom šest, někdy sedm. Snažili jsme se i tímto způsobem kluky zapracovat do extraligy, i když play off je zase o něčem jiném. Mladí kluci si na to zvykli, teď nám to vrací.

A jak potom pracujete s mladým hráčem typu Michal Hrádek, když udělá chybu?

Když po něm budete šlapat a budete mu to opakovat, tak to nemá smysl. Chtěl to udělat dobře, nepovedlo se mu to. Musíte mu ukázat cestu, aby se zlepšoval a tu situaci zahrál jinak. V tom je náš přístup dobrý. Šlapat po někom? To už by musel udělat třeba třikrát po sobě špatně. A slyšel by: Promiň, jdeš si sednout. Chceme, aby se zlepšovali. Hokej je hra chyb, ale jde o to je minimalizovat.

Vy jste dříve zažil řadu sérií přímo na ledě. Jak play off vnímáte v roli trenéra?

Špatně (směje se). Trenér už nemůže na led skočit, může jen ukázat hráči cestu. Pomoci, co zlepšit, kdy má vystřelit… Je to někdy taková bezmoc, ale prostě to tak je. Hokejisté hrají na ledě, trenér jim jen ukazuje cestu.

Je to pro vás víc speciální, když stojíte na střídačce Pardubic, kde jste prožil výjimečné sezony a slavil tři mistrovské tituly?

Je to radost, to nebudu skrývat. Prostě si to užíváme se všemi členy týmu. Pro mě osobně je to první play off, užívám si každou chvilku.

Jak se vám daří jako trenérovi nastavit správným směrem kolektiv, který je nejen v play off jednou z klíčových rolí?

Vždy to určují hráči v kabině. Trenér jim něco řekne, ale v šatně je kolektiv, kde jsou starší hráči, kteří to hodně ovlivňují. Je tady pardubická enkláva, dřív to bylo stejné. Byl tady Hašan nebo při titulu v roce 2005 kluci z NHL. Utvoří se parta a místní lídři to určují. Vy hráče uklidníte, ale to hlavní si stejně řeknou oni. Po první třetině čtvrtého utkání ve Varech na nás bylo, abychom je uklidnili. Ještě než jsme tam šli, tak už hráči mezi sebou komunikovali, že to není dobře. My jsme jim to jen připomněli.

Mladá Boleslav: Obránce Ševc i bodový lídr Šťastný



Martin ŠevcZdroj: Jan PavlíčekTřetí místo a 97 bodů, nejvíce v klubové historii. To je bilance BK Mladá Boleslav v základní části této sezony. Středočeši se teď ve čtvrtfinále vyřazovací části postaví proti Pardubicím. „Máte svoji hru, jakou byste chtěli předvádět, ale samozřejmě sledujete i soupeře. Myslím, že Boleslav má v porovnání s Karlovými Vary podobně bruslící hráče s lepším zakončením. Jsou šikovnější, mají tam Šťastného jako lídra bodování, potom třeba Ševce v obraně. Bude to těžší série,“ uvedl David Havíř, jeden z pardubických trenérů.



Zmiňovaný útočník David Šťastný měl za padesát zápasů bilanci 26 gólů a 26 asistencí. V pořadí klubové produktivity byl o parník před spoluhráči. Druhý v pořadí je zkušený obránce Martin Ševc, který v základní části nasbíral 31 bodů. Bek už má ve sbírce extraligový titul z roku 2016, kdy vyhrál s Libercem.