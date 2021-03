Do sestavy Dynama se vrátil útočník Tomáš Zohorna, na straně hostů dostalo několik hráčů volno a čas na doléčení šrámů. V sestavě Energie se objevilo sedm hokejistů, kteří věkem patří do juniorské kategorie.

První velkou šanci měl Zohorna, ale prosadil se až v 5. minutě Luboš Horký, jenž po průniku zakončil. Hosté reagovali zásahem Otakara Šika, který překvapil z velkého úhlu Kloučka.

Pardubičtí pak měli převahu, kterou potvrdil i poměr střel během druhé třetiny (19:3). Dynamo hrálo dvakrát přesilovku, první využil po skvělé souhře Anthony Camara.

Jenže hosté dokázali vyrovnat v 55. minutě po střele Daniela Kowalczyka. Dva body Dynamu zajistil Jakub Nakládal, jenž střílel v přesilovce během prodloužení.

„Potřebovali jsme vyhrát a udělat víc bodů než Brno, abychom pojistili sedmé místo. To se nám povedlo, cíl jsme splnili. Skončíme po základní části sedmí a připravíme se na play off,“ uvedl pardubický trenér Richard Král.

O soupeři Dynama pro předkolo se rozhodne až v neděli. „Nejdůležitější je výkon týmu, jenže v posledních zápasech to není ideální, hrajeme špatně. Ve středu začíná play off, tak to musíme otočit a změnit řadu věcí,“ řekl útočník Luboš Horký, jenž skóroval ve třetím utkání v řadě.

Hosté si z Pardubic odvezli nakonec bod. „Mrzí nás, že jsme získali jen jeden. Myslím, že všichni hráči, kteří nastoupili, nechali na ledě maximum. Nemáme se za co stydět, podali jsme dobrý týmový výkon, který podpořil fantastický Habal v brance. Dal nám šanci se rvát o výsledek,“ prohlásil karlovarský trenér Tomáš Mariška.

Pardubice - Karlovy Vary 3:2 po prodloužení

Fakta - branky a nahrávky: 5. Horký (Kolář, Rohlík), 27. Camara (Zohorna, Kousal), 62. Nakládal (Blümel) – 11. Šik, 55. Kowalczyk (Bačo). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Kajínek, Rampír. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0. Bez diváků. Třetiny: 1:1, 1:0, 0:1 – 1:0.

HC Dynamo Pardubice: Klouček – Nakládal, Vála, Ďaloga, Mikuš, Hrádek, Kolář, Bučko – Blümel, Poulíček, Paulovič – Camara, Zohorna, Kousal – Rohlík, Roman, Horký – Kosticyn, Kratochvil, Pochobradský.

HC Energie Karlovy Vary: Habal – Kowalczyk, Weinhold, Plutnar, Krajčík, D. Mikyska, Tureček – Bačo, Hladonik, O. Beránek – Kupčo, Vildumetz, Redlich – Šik, T. Mikúš, Osmík – Adámek, Křehlík, Křemen.

Hokejová extraliga - 51. kolo: Hradec Králové – Plzeň 2:5, Pardubice – Karlovy Vary 3:2 pp, Liberec – Zlín 5:2, Litvínov – České Budějovice 7:3, Olomouc – Vítkovice 0:4, Sparta Praha – Brno 5:0, Třinec – Mladá Boleslav 3:4.

Tabulka:

1. Sparta Praha 51 32 3 6 10 192:113 108

2. Třinec 51 30 4 5 12 183:130 103

3. Mladá Boleslav 51 25 6 7 13 164:124 94

4. Liberec 51 23 8 5 15 148:117 90

5. Plzeň 51 23 6 7 15 161:127 88

6. Hradec Králové 51 25 4 3 19 138:126 86

7. Pardubice 51 20 7 4 20 136:144 78

8. Vítkovice 51 20 4 6 21 129:138 74

9. Brno 51 19 5 6 21 142:147 73

10. Karlovy Vary 51 17 8 6 20 144:170 73

11. Litvínov 51 17 8 5 21 133:143 72

12. Olomouc 51 14 6 5 26 104:147 59

13. Zlín 51 10 3 4 34 105:178 40

14. České Budějovice 51 6 4 7 34 128:203 33

Závěr základní části - 52. kolo - neděle od 17.20: Karlovy Vary – Hradec Králové, Kometa Brno – Pardubice, České Budějovice – Třinec, Plzeň – Olomouc, Sparta Praha – Mladá Boleslav, Vítkovice – Liberec, Zlín – Litvínov.