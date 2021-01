Třetí vzájemný souboj s Vítkovicemi v této sezoně, třetí vítězství Dynama. Vždy u toho byl v pardubické brance Pavel Kantor, který udržel čisté konto.

V utkání 37. kola Východočechům pomohly dva zásahy v polovině zápasu. Do vedení přitom mohli jít hosté, kteří nevyužili své šance nejen v početní výhodě.

Pardubičtí se prosadili ve druhém dějství, ve kterém měli střeleckou převahu. Ve 27. minutě Dynamo využilo přesilovku, když rychlou akci po přihrávce Blümela zakončil Patrik Poulíček.

O chvíli později pak Kousal našel Mateje Pauloviče, jenž z první propálil brankáře Dolejše. Asistenci si připsal i Luboš Horký, který přišel z Brna výměnou za Rhetta Hollanda.

V závěru hosté vylepšili svou přesilovku, odvolali brankáře, ale neskórovali. Do prázdné branky se ještě trefil Robert Kousal.

"První třetina se nám nepovedla, od druhé už to byl lepší výkon. Celkově byla defenzivní stránka slušná, výborně zachytal Pavel Kantor. V posledních zápasech nám chybí taková lehkost v útočné fázi. Nejdeme tolik do brány, nedáváme moc gólů. Na tom je potřeba zapracovat a ofenzivní část zvednout," řekl pardubický trenér Richard Král.



"Po předchozích dobrých zápasech jsme vydrželi jen první třetinu, kde jsme si vytvořili spoustu šancí a byli lepší. Ještě ve druhé třetině tam byla zlomená hokejka při střele do prázdné branky, tentokrát se to k nám otočilo zády. Byli jsme bezzubí v přesilových hrách, Pardubice zaslouženě vyhrály," uvedl Miloš Holaň, trenér Vítkovic.

Pardubice - Vítkovice 3:0

Fakta - branky a nahrávky: 27. Poulíček (Blümel, Paulovič), 31. Paulovič (Kousal, Horký), 59. Kousal (Ďaloga). Rozhodčí: Hejduk, Lacina – Klouček, Votrubec. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Bez diváků. Třetiny: 0:0, 2:0, 1:0.

HC Dynamo Pardubice: Kantor – Nakládal, Ďaloga, Bučko, Mikuš, Hrádek, Kolář, Zdráhal – Blümel, Poulíček, Kusý – Camara, Roman, Anděl – Horký, Kousal, Paulovič – Zeman, Rohlík, Machala.

HC Vítkovice Ridera: Dolejš – R. Polák, Pyrochta, Gewiese, Galvinš, L. Kovář, Koch, L. Doudera – Lakatoš, Hruška, Svačina – Schleiss, Dej, L. Krenželok – Irgl, J. Mikyska, M. Kalus – Mallet, Werbik, Fridrich.

Hokejová extraliga – 37. kolo: Hradec Králové – Mladá Boleslav 3:2 sn, Pardubice – Vítkovice 3:0, Sparta Praha – České Budějovice 6:2, Zlín – Plzeň 2:0, Olomouc – Brno 2:1 pp, Liberec – Karlovy Vary 4:3.

Tabulka:

1. Sparta Praha 35 21 1 5 8 132:80 70

2. Třinec 32 17 4 5 6 111:82 64

3. Mladá Boleslav 34 16 5 5 8 111:81 63

4. Liberec 34 16 4 4 10 102:79 60

5. Plzeň 34 15 4 6 9 109:86 59

6. Hradec Králové 34 17 3 2 12 95:80 59

7. Pardubice 34 14 5 3 12 92:96 55

8. Karlovy Vary 33 14 5 2 12 98:105 54

9. Brno 33 11 5 4 13 89:92 47

10. Vítkovice 33 9 4 5 15 74:94 40

11. Olomouc 34 10 3 4 17 66:100 40

12. Litvínov 32 7 7 3 15 75:91 38

13. Zlín 34 8 3 2 21 70:109 32

14. České Budějovice 34 4 3 6 21 81:130 24

Další program - 37. kolo - středa, 17.30: Litvínov – Třinec (O2 TV sport).

38. kolo - čtvrtek, 17.30: Karlovy Vary – Pardubice (O2 TV sport). Pátek, 17.00: Plzeň – Hradec Králové, Zlín – Liberec, 17.30: Č. Budějovice – Litvínov, Mladá Boleslav – Třinec, Vítkovice – Olomouc, 18.00: Brno – Sparta (O2 TV sport).