Extraligový lídr tak Dynamu oplatil prohru z prvního vzájemného utkání. „Určitě nás to mrzí, protože jsme si zápas prohráli vlastními chybami. Jinak si myslím, že jsme hráli parádní utkání, ale prostě jsou tam chyby, které Třinec trestá,“ uvedl pardubický útočník Vladimír Svačina.

Pardubičtí dvakrát vedli, ale Oceláři dokázali vždy rychle reagovat. „My jsme také dali rychle gól na 2:2, takže to bylo takové oboustranné. Řekl bych, že to byly spíše osobní chyby, já jsem to také jednou nedostal ven ze třetiny. Jsou věci, které i když jsou třeba těžké, tak si s nimi v té chvíli musím poradit lépe. Pak by třeba ten gól nepadl,“ dodal.

Třinec vedl od 32. minuty 4:3 a stav udržel. „Zase nemůžeme čekat, že se nám podaří dát s Třincem podruhé za sebou sedm gólů. Myslím, že i se třemi góly bychom měli pomýšlet na to, že nějaké body odvezeme,“ řekl Svačina.

Nejen on, ale i trenér Richard Král dříve v Třinci působili. „Trenér nám tam něco vypsal před zápasem. Říkal, že tady dlouho hrál, ale to všichni ví. I pro mě je to speciální, mám na Třinec jen krásné vzpomínky, takže jsou zápasy s nimi speciální. Chtěl bych každé utkání vyhrát,“ doplnil pardubický forvard.

Další zápas se hraje již ve čtvrtek, kdy Pardubice nastoupí od 18 hodin na ledě Komety Brno. Duel živě vysílá O2 TV Sport. „Potřetí už prohrát nechceme. Chtěli bychom hrát aktivní hokej, který se nám dařil i ve Vítkovicích. A samozřejmě dobře v defenzívě bez velkých chyb, které jsme předvedli v Třinci,“ řekl trenér Richard Král.