Jen dva dny poté, co útočník hokejistů Litvínova Viktor Hübl v Olomouci vyrovnal rekordní zápis Richarda Krále, stal se ve čtvrtečním předehrávaném duelu na ledě Sparty (4:2) novým bodovým rekordmanem základní části. Opět mu dopomohla asistence.

Rekordman Viktor Hübl. | Foto: ČTK

Kapitán týmu Vervy zaznamenal v 1094 zápasech 363 gólů a 446 přihrávek a překonal Krále. Padesátiletý současný kouč Pardubic nasbíral v 827 startech 331 branek a 477 asistencí. „Je dobré, že už to je za mnou, protože teď už se to nebude tolik řešit a nikdo se mě na to nebude moc ptát. Budeme se moct soustředit čistě jen na zápasy a nachystat se pořádně na play off,“ řekl Hübl.