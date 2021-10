Dvě utkání lze nazvat jako vzpouru „outsiderů“, byť slovo outsiderů musíme dát do velkých uvozovek, protože na podobné škatulkování týmů je spousta času.

Podceňované celky ale odpálily pořádná překvapení, o tom žádná.

Asi o to největší se postarali lanškrounští Orli, kteří ani v jednom z předešlých duelů neměli reálnou naději na body, ovšem teď si vyšlápli na moravskotřebovský Slovan. Na ten Slovan, který vyhrál dvakrát dvouciferně, ale když se to vůbec nečekalo, tak narazil. V čase 56:16 šel sice do vedení 4:3, ale domácí hokejisté odpověděli hned po vhazování a v poslední minutě prodloužení rozhodl o senzaci jejich kapitán Pražák.

Poličský Spartak bodoval dokonce naplno, i když tomu průběh duelu s Hlinskem příliš nenapovídal, ještě na začátku třetí třetiny rozsvítil hostující Homola využitou přesilovkou na ukazateli skóre 3:5. Jenže závěr měli domácí super, vyrovnali a nadšené publikum se minutu a půl před koncem dočkalo také vítězného zásahu z hole Pazourka. Jak se zdá, tak vyrovnané bitvy Poličky s Chrudimí či Litomyšlí nebyly dílem náhody a tenhle mančaft bude schopen obírat favority.

Čtvrtou výhru v soutěži si přivezla Chrudim z choceňského ledu. Domácí představili novou posilu v osobě ostrostřelce Marka Hemského, ten se uvedl bilancí 2 + 1, leč i takto vydařená premiéra mu zhořkla, jelikož Choceňští nabrali během dvou úvodních třetin třígólové manko, které přes veškerou snahu a značný tlak v poslední části nezlikvidovali.

Hokej v České Třebové, ten tedy rozhodně nebyl ve středečním večeru pro slabé povahy. A už vůbec ne pro toho, kdo se rád dívá na hru pět na pět, v plném počtu se hrálo velmi málo. Statistici napočítali 78 trestných minut, které rozdal rozhodčí Škorpil. Upřímně řečeno, s nadějemi Kohoutů na první body to ani tentokrát nevypadalo dlouho moc růžově, ve 41. minutě prohrávali s Litomyšlí 2:5. Strhujícím finišem a čtyřmi góly v řadě otočili na 6:5, soupeř ještě vyrovnal a do prodloužení šel s výhodou čtyři na tři. Nevyužil ji a jakmile se počet hráčů na ledě srovnal, udeřil Augustin a napsal tečku za fantastickým soubojem. „Utkání ovlivnily přesilové hry a oslabení. Rozhodčí se dopustil řady chyb, ale na obě strany. Není možné, abychom měli tolik vyloučených hráčů a tolik času hráli v oslabení. Povedl se nám obrat z 2:5 na 6:5, těsné vedení jsme v závěru měli udržet. Škoda, ke třem bodům jsme neměli daleko,“ hodnotil zápas pro klubový web českotřebovský trenér Martin Šejba. „Velmi dobře rozehrané utkání jsme měli dotáhnout do vítězného konce. Soupeř však ve třetí třetině ukázal, jakou má kvalitu a sílu. Kluky chci pochválit, i když trochu chyběly taktika a disciplinovanost. Hráli na sto procent a dali do zápasu srdíčko. Věřím, že toto přetavíme v náš prospěch v dalších utkáních. Mohli jsme mít tři body a bohužel máme jen jeden,“ litoval litomyšlský kouč Jakub Bažant.

Tak či onak, jako pozvánka na další pokračování krajské hokejové ligy může toto zápolení posloužit velice dobře…

KL PARDUBICKA, 5. kolo:

HC Spartak Polička – HC Hlinsko 6:5 (1:2, 2:2, 3:1). Branky: 5. Augustin (Kunstmüller), 25. Jindra (Beran), 31. Pazourek (Malenovský), 43. Malenovský (Nečas), 49. Zobač (Pazourek, Augustin), 59. Pazourek (Zobač) – 11. Bříza (Cejpek, Beneš), 16. Brožek (Lenoch), 24. Homola, 28. Chvojka (Plachý), 42. Homola (Cejpek). Rozhodčí: Kolář – Kalina, Kalus. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. Diváci: 175.

TJ Orli Lanškroun – HC Slovan Moravská Třebová 5:4 PP (0:0, 3:2, 1:2 – 1:0). Branky: 25. Rozbroj (Drlík, Křivohlávek), 36. Švub (Pejcha), 39. Pražák (Kužílek, Řehák), 57. Řehák (Pejcha), 65. Pražák – 30. Marek (Čikl), 31. Janků (Čikl, Vysloužil), 49. Blaháček (Faltus, Berčák), 57. Kudrna (Krč, Cach). Rozhodčí: Rulíček – Pošvář, Pecina. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 150.

HC Spartak Choceň – HC Chrudim 4:6 (1:2, 2:4, 1:0). Branky: 8. Hemský, 25. Hemský (Půlpán), 36. Martinec (Šeda), 55. Pilař (Půlpán, Hemský) – 8. Pilař (Koreček), 14. Plch (Kišš), 25. Kišš (Plch), 26. Dobiáš (Štěpánek), 32. Karásek (Koreček), 40. Karásek. Rozhodčí: Čížek – Padevět, Švejda. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0. Diváci: 424.

HC Kohouti Česká Třebová – HC Litomyšl 7:6 PP (1:1, 1:3, 4:2 – 1:0). Branky: 11. Filip (Schejbal, Rozlílek), 32. Fúzik (Blažej), 44. Semorád, 47. Veverka (Schejbal, Fúzik), 49. Filip (Fúzik, Semorád), 57. Fúzik (Filip), 63. Augustin (Schejbal, T. Prachař) – 3. Stoklasa (Ostřanský), 30. Vomočil (Jakubec, Voříšek), 39. Stoklasa, 39. Vomočil (Bažant), 41. Drobný (Stoklasa), 59. Stoklasa (Ostřanský). Rozhodčí: Škorpil – P. Kopecký, J. Kopecký. Vyloučení: 13:11, navíc Hradil 10 min. OT – Drobný 10 min. OT + OK. Využití: 3:4. V oslabení 0:2. Diváci: 424.

Pořadí:

1. Chrudim (12), 2. Moravská Třebová (7), 3. Litomyšl (6), 4. Choceň (3), 5. Polička (3), 6. Česká Třebová (2), 7. Lanškroun (0), 8. Hlinsko (0).

Příští program:

5. kolo, neděle 10. října, 17.00: Moravská Třebová – Česká Třebová, Litomyšl – Choceň. 17.30: Hlinsko – Lanškroun.