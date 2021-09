Ladislav Lubina totiž podlehl rakovině. Otakar Janecký je zprávou o úmrtí, podle jeho slov stále mladého kluka, zaskočen. Přestože o jeho zákeřné nemoci věděl.

Jak jste reagoval na úmrtí Ladislava Lubiny?

Jak může člověk reagovat, když mu odejde spoluhráč a kluk, se kterým jsem strávil podstatnou část své hokejové kariéry. Dnešek tím pro mě začal špatně.

Věděl jste o jeho nemoci?

Ano, samozřejmě. Nicméně umřít takto mladý je prostě blbý.

Asi není moc příjemné slyšet, že jste ho přežil?

Já jsem o byl o osm let starší. Víte, z mého pohledu 54 let není žádný věk. Je to špatná práva nejen pro rodinu, mě, ale i hokej a sport celkově.

Jak budete na Lubinu vzpomínat?

Byli jsme sice spoluhráči, ale nějak velcí kamarádi jsme nebyli. Bydleli jsme vedle sebe, ale nenavštěvovali se každý den. Láďa měl hráčské vlastnosti, které mně chyběly. Byl bojovné až zarputilé povahy, což já postrádal. Jemu by se zase určitě hodilo něco ze mě. On byl velice platným hráčem pro tým.

Otakar JaneckýZdroj: DENÍK/Tomáš Kubelka

Kdyby se dali dohromady Ladislav Lubina a Otakar Janecký, zrodila by se hvězda pro NHL?

(úsměv) Nevím co by z toho vzniklo, každopádně Láďovy hokejové vlastnosti měl málokdo. Když to shrnu do jednoho slova, byl to buldok.

Vylovíte z rukávu nějakou veselou historku, ať ten den není tolik trudný?

Jsem sice veselá kopa, ale dnes opravdu na žádnou humornou příhodu nemám ani pomyšlení. Nezlobte se.

Pokuste se Lubinu charakterizovat jako člověka.

Láďa byl zapálený nejen pro hokej. Nebral si servítky zprava, zleva. Byl hodně svůj.