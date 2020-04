S výběrovou komisí se v minulém týdnu potkal podnikatel z Vrchlabí Petr Dědek, v úterý odpoledne se zástupci města jednal pardubický podnikatel Vladimír Pitter. Pokud by volba padla na druhého jmenovaného, vrátil by se do klubu i trenér Miloš Říha.

„V pondělí 20. dubna bychom v Radě měli dát doporučení městu, jak dál postupovat. Zastupitelstvo by pak v posledním dubnovém týdnu mělo vybrat jednoho zájemce, s kým by se vedlo exkluzivní jednání o akcionářské smlouvě,“ prozradil další postup Jan Mazuch (ODS), náměstek pardubického primátora.

Město, které je v hokejovém klubu majoritním akcionářem, hledá hlavního partnera, jenž by pomohl se stabilizací Dynama. Je to dlouhodobý proces. Před dvěma týdny Rada města ovšem zrušila nabídkové řízení, jehož vítěz měl získat podíl v akciové společnosti HC Dynamo Pardubice.

Na to reagoval Vladimír Pitter, jeden ze zájemců. „Celkovým přístupem města jsme zklamáni. Politická kultura ukazuje, jak si váží místních podnikatelů, kteří se rozhodli vzít společenskou zodpovědnost za hokej. To už je deklarováno pomalu od léta jednáními s původním minoritním akcionářem a účastí na dalších jednáních s vedením města a přizpůsobování se jejich požadavkům,“ poznamenal Pitter, který v nabídkovém řízení zastupuje akciovou společnost Sportovní investiční.

Výtky zájemců k městu

Hlavní výhrady? „Na zrušení řízení mělo a má město právo. Ale my obecně poukazujeme na etiku chování a že se o jeho zrušení dozvíme dříve z médií. Stejně jako o tom, že se nabídka jeví jako nedostatečná. A až pak dostaneme pozvánku na další jednání,“ prohlásil Pitter na adresu jednání radních.

„Těch důvodů bylo několik. Součástí nabídky byly určité požadavky na odkup dalšího procenta akcií, které z našeho pohledu neodpovídaly ideji toho zadávacího řízení. Ale komise zatím výběr neuzavřela,“ reagoval za město náměstek Mazuch.

Přes zrušení nabídkového řízení má město stále dva vážné zájemce o klub. I Petr Dědek měl v průběhu celého procesu určité výhrady, podle něj je nyní v pořádku, že se vedou konstruktivní jednání. „Město jako zadavatel může výběrové řízení vždy zrušit. Jestliže ani jeden ze zájemců nesplnil podmínky, tak je to na rozhodnutí vedení města. Nastavilo nějaké podmínky, možná mělo očekávání, ale to nedopadlo. Do toho se dostavil ještě koronavirus, podmínky se upravují. Nevidím v tom žádný problém, to je jediná cesta, jak to konstruktivně řešit,“ domnívá se Dědek.

Vrchlabský podnikatel má za sebou pracovní jednání se zástupci města. „Byl jsem na jednání první, neměl jsem s tím problém. Nespekuluji, jestli nějaké informace utekly. Je to transparentní právě pro to, že to je tak sledované. Pokud město bude chtít moje podmínky, tak je přijme. Pokud ne, tak se jede dál,“ doplnil svůj pohled miliardář, jenž Dynamu finančně pomohl již v důležitém závěru extraligové sezony.

Ve hře je i návrat Říhy

Mezitím již klub mimo jiné potvrdil pokračování trenérů Milana Razýma a spol. v Dynamu pro příští sezonu. „Při chystané akvizici je zcela běžné, že neděláte zásadní kroky do doby, než dojde k rozhodnutí. Nebo se o tom bavíte se zájemci. Ale toto je pro nás podivný postup,“ uvedl Pitter.

Muž, který je spolumajitelem FK Pardubice, má připravený svůj plán, v němž počítá i s personálním obsazením.

„Rozhodnutí vstoupit do hokeje byl velmi uvážený krok. Předem naplánována byla tedy i skladba realizačního týmu s ohledem na náš dlouhodobý sportovní záměr. To se týká i mládeže a managementu,“ řekl Pitter a prozradil, že do Pardubic by se vrátil Miloš Říha, jenž končí na střídačce národního týmu.

„Jsme v pravidelném kontaktu, známe se dlouho. Oba pardubickou situaci vnímáme,“ dodal na adresu zkušeného trenéra, jenž v Pardubicích trénoval poprvé v roce 1996.

Možnost trénovat Dynamo potvrdil pro iSport.cz i sám Říha. „Měl bych na starost veškerou agendu, která by se týkala hokeje. Pohled pana Pittera na řízení klubu mě oslovil, pro mě je ideálním kandidátem na majitele Pardubic,“ uvedl jednašedesátiletý trenér, jenž by mohl spolupracovat i se svým synem.