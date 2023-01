Bude odplata sladká? Není moc týmů, které by v letošní sezoně bodovaly na pardubickém ledě v enteria areně. Vyjma Liberce, Sparty či Třince mezi ně patří právě i Karlovy Vary. Dynamo jim má tedy co vracet, což si uvědomují i v kabině průběžného lídra tabulky.

„My jdeme zápas od zápasu a doufám, že se nám podaří jim to oplatit. Bude to opět náročné utkání. Je to tým, který hodně bruslí a nedává nic zadarmo. Čeká nás hodně osobních soubojů, které musíme vyhrávat,“ říká před zápasem Michal Hrádek.

Energie se sice nachází na desátém místě extraligové tabulky, ale v posledních utkáních vykazuje formu.

„My je nesmíme podcenit a musíme hrát tu naši hru, která nás drží nahoře,“ uvědomuje si dvacetiletý obránce.

Z Karlových Varů přišel před vánočními svátky Tomáš Vondráček. Za něj byl vyměněn Filip Koffer, který rozhodně bude chtít svému bývalému zaměstnavateli ukázat, že udělal chybu.

"Nevím, jestli se budeme hecovat. Filip přijede určitě hodně motivovaný, ale já doufám, že vyhraje naše strana,“ směje se před dalším utkáním Michal Hrádek.