Další mezikrajský souboj se stal kořistí Nového Bydžova. V duelu s Litomyšlí padly během prvních sedm minut tři góly a potom se hrál vyrovnaný hokej, ovšem dlouho bez další změny skóre. K tomu došlo až ve třetí části, domácí nejprve přidali třetí zásah, rival ale bojoval dál a od času 54:50 bylo po Švecově kontaktním zásahu o náboj do koncovky postaráno. Litomyšlští to zkusili bez brankáře, Bydžov však do jejich opuštěné svatyně poslal v poslední minutě dva kotouče a konečný výsledek je tak z pohledu hostů krutější, než jaký byl průběh střetnutí. „Nemyslím, že jsme byli horším týmem, ale soupeř proměňoval svoje šance, zatímco my nikoli. Domácí gólman Veselý nám nedovolil se zápasem něco udělat,“ ocenil protihráče trenér HC Litomyšl Jakub Bažant.

Košťálek: Kluci si dělají srandu, že kdyby mě dali na útočníka, začnu víc bránit

Přesilovky byly klíčovým faktorem duelu na chrudimském ledě. V nečistě hraném klání usedlo za katr postupně dvacet hokejistů, ovšem zatímco domácí ze svých početních výhod nevytěžili vůbec nic, tak choceňský Spartak tři přesilové hry využil. Třikrát v průběhu zápasu dotáhl jednogólový náskok soupeře, poprvé do vedení šel v nástupu do třetí třetiny zásluhou Krejzy. A byl to zásah vítězný, neboť Chrudimští o vyrovnání usilovali marně, navíc místo závěrečného tlaku museli znovu do oslabení a v něm inkasovali popáté.

Náchod čekal před dohrávkou na svoje první vítězství, Jaroměř dokonce na první zisk. Po derby bodově chudých týmů byli spokojenější hosté, gólem Bujňáka z první minuty prodloužení zapsali premiérovou výhru v nadstavbové části krajské ligy. Zpočátku se zápas lépe vyvíjel pro náchodský celek (2:0), v poslední periodě přišel totální jaroměřský obrat (2:3), domácí v čase 59:48 zachránili alespoň remízu. Prodloužení však mělo rychlý konec.

SKUPINA A:

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Kohouti Česká Třebová 4:3 SN (2:0, 1:2, 0:1 – 0:0, 1:0). Branky: 14. Borovec (Březina, Reichmann), 20. Velínský (Maršík, Hylena), 33. Maršík (Knotek, Velinský), rozhodující nájezd Veselý – 29. Pavlovský (Augustin, Sedlák), 33. Augustin (Daněk, T. Prachař), 53. Polodna (T. Prachař, Korhoň). Rozhodčí: Veinfurter – Řezníček, Vodička. Vyloučení: 6:6. Využití: 0:2. Diváci: 250.

HC Chrudim – HC Spartak Choceň 3:5 (2:2, 1:1, 0:2). Branky: 6. Jiří Polák (Urban), 13. Machač (Haltuch), 21. Haltuch (Jiří Polák, Dobiáš) – 11. Krejza (Martinec, T. Půlpán), 17. Lichtág (P. Prachař), 35. Martinec, 41. Krejza (T. Půlpán), 60. Martinec. Rozhodčí: Vepřovský – Mikula, Landsmann. Vyloučení: 10:10. Využití: 0:3. Diváci: 190.

Stadion Nový Bydžov – HC Litomyšl 5:2 (2:1, 0:0, 3:1). Branky: 6. Kubišta (Zmítko), 7. Kubišta (Chára), 46. Jebavý (Pilný), 60. Nedbal (Kubišta), Divíšek (Jebavý) – 6. Cink (Stoklasa, Havlík), 55. Švec (Vaňo, Dostál). Rozhodčí: Petr – Boček, Hurei. Vyloučení: 6:5. Bez využití. Diváci: 160.

HC Náchod – HC Jaroměř 3:4 PP (0:0, 2:0, 1:3 – 0:1). Branky: 28. Havrda (Vaňát, Prouza), 37. Prouza (Škoda, Vaňát), 60. Zeman (Vaňát) – 47. Mertlík (Kačerovský, Bujňák), 52. Kačerovský, 57. Kačerovský (Souček ml.), 61. Bujňák (Kocián). Rozhodčí: Šmika – Figer, Karlík. Vyloučení: 4:5, navíc Bláha (NA) 10 min. OT. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 98.

Pořadí:

1. Nový Bydžov (16), 2. Česká Třebová (16), 3. Nové Město nad Metují (15), 4. Chrudim (11), 5. Litomyšl (9), 6. Choceň (7), 7. Náchod (2), 8. Jaroměř (2).

Dalšíí program:

Neděle 9. ledna, 17:00: Náchod – Chrudim, Nový Bydžov – Česká Třebová, Jaroměř – Litomyšl, Nové Město nad Metují – Choceň.

SKUPINA B:

Pořadí:

1. Třebechovice pod Orebem (13), 2. Moravská Třebová (10), 3. Lanškroun (9), 4. Hlinsko (9), 5. Polička (6), 6. Trutnov (6), 7. Opočno (1).

Další program:

Pátek 7. ledna, 19:00: Lanškroun – Třebechovice od Orebem. Sobota 8. ledna, 17:00: Moravská Třebová – Trutnov. Neděle 9. ledna, 17:00: Polička – Třebechovice pod Orebem, Lanškroun – Trutnov, 17:30: Hlinsko – Opočno.