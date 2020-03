KRAJSKÝ HOKEJ: Pohárová soutěž zná svého prvního finalistu. Českotřebovští Kohouti potvrdili svůj postup kanonádou do sítě bezmocné Litomyšle a stalo se podruhé v sezoně, co tohoto soupeře vyprovodili ze svého kluziště s dvouciferným „dárečkem“.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Z pohledu hostů zaujal během utkání snad jediný moment, když si mladík Jakubec udělal z protihráčů slalomové tyče a parádní individuální akci gólově zakončil. Snižoval v tu chvíli na 2:1, avšak na další trefu Litomyšlští čekali až do 52. minuty. Jenže to jich měli ve vlastní síti deset… Pětistovka fanoušků sledovala exhibiční zápas, však také rozhodčí jen třikrát vylučoval. „Řekl bych, že to herně nebylo tak jednoznačné, jak napovídá výsledek. Litomyšl si vypracovala řadu příležitostí, které ale pochytal brankář Vlk. Jsem rád, že to byl ze strany obou mužstev slušně vedený zápas,“ vyjádřil se nový českotřebovský lodivod Pavel Rohlík.