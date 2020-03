A ani divákům to není jedno, hlediště zaplnilo bezmála pět stovek fanoušků.

Ti sledovali hlavně v prvních dvou třetinách, kterak jsou hosté přece jen čipernější a hlavně efektivnější v přesilovkách. Hráli dvě a obě využili. Kohouti se dlouho utápěli v neúčelném zakončení, teprve ve třetí části jim správnou cestu ukázal jejich benjamínek Švub. Z pokračujícího náporu Korhoň vyrovnal a zdálo se, že obrat na sebe nechá čekat. Omyl, byl to světelský Štros, kdo vzápětí z dorážky duel rozhodl. Domácí pochopili, že je zle, vrhli se do útoku, jenže když se do nadějné střelecké pozice dostali, tak ji buď prováhali, nebo narazili na Koubského. Zkusili to i bez gólmana, ale všechno bylo marné, vedení v sérii si vybojovali Skláři.

V Poháru se hraje i dvojzápas o třetí místo a jeho první vydání vyznělo lépe pro tým Litomyšle. Hrálo se ve velmi uvolněném duchu, s obranou si nikdo hlavy valně nelámal, nebylo tak divu, že padlo patnáct gólů. Produktivnější byli domácí a zapsali výhru.

POHÁR VLADIMÍRA MARTINCE, finále, 1. utkání:

Česká Třebová – Světlá nad Sázavou 2:3

(stav série: 0:1)

Fakta – branky: 4. Švub, 45. Korhoň (Filip, Křečan) – 17. D. Piskač (Kořínek, Kubát), 31. V. Piskač (D. Piskač, Kubát), 46. Štros (Kopecký). Rozhodčí: Čížek – Obr, Voltner. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:2. Diváci: 492. Třetiny: 0:1, 0:1, 2:1.



HC Kohouti Česká Třebová: Vlk – Pažourek, Šejba, Holík, Jemelka, Pražák, Žouželka – Hemský, Filip, Křečan, Korhoň, Plášek, Král, Vaňo, Fúzik, Veverka, Pirkl, Švub. HC Světlá nad Sázavou: Koubský – Šíma, Kořínek, D. Piskač, Kerber, Zvěřina, Svoboda – Štros, Jindra, Špatenka, V. Piskač, Dolinský, Kohout, Kopecký, Blažek, Kubát.

POHÁR VLADIMÍRA MARTINCE, o 3. místo, 1. utkání:

Litomyšl – Hlinsko 10:5

(stav série na body: 2:0)

Fakta – branky: 2. Vomočil (Ostřanský), 5. Barkóci (Šíp, Jankovský), 11. Švec (Ostřanský), 20. Ostřanský (Dvořák), 23. Vomočil (Jakubec, Dvořák), 28. Jakubec (Švec), 35. Navrátil, 43. Jakubec (Švec), 43. Dvořák (Ostřanský), 56. Ostřanský (Jankovský, Dvořák) – 8. T. Hudec, 23. Homola (Beneš), 41. Homola (Beneš), 46. Sobotka (Homola, Dítě), 55. Homola (Hron, Dítě). Rozhodčí: Škorpil – Kalus, Kopecký. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 91. Třetiny: 4:1, 3:1, 3:3.



HC Litomyšl: Horáček – Navrátil, Jankovský, Bláha, Myška, Mečiar – Ostřanský, Vomočil, Barkóci, Švec, Jakubec, Dvořák, Šíp. HC Hlinsko: Peřina (20. Sodomka) – Sobotka, Fink, Poskočil, Š. Lenoch, Beneš, Brázda – Králíček, Plachý, Chvojka, Zdražil, T. Hudec, Homola, Dítě, Hron, Vlček, Nečas.