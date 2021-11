Zrušeno bylo okresní derby Moravská Třebová – Litomyšl, hostující celek neměl k dispozici dostatečný počet hráčů splňujících nové podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví nutné pro účast na utkáních. Nehrálo se ani v Hlinsku, kam měla zavítat Chrudim. Jen kluby z Poličky a České Třebové svůj vzájemný duel absolvovaly, byť oba v nekompletních sestavách. Kohouti soupeře zlomili ve druhé polovině utkání a udrželi si tím naděje na čtyřku.

Protože základní část krajské ligy musí být dohrána do neděle, je možné, nebo spíše velmi pravděpodobné, že ne všechny naplánované duely budou řádně odehrány (například Hlinsko by mělo hrát v pátek, sobotu i neděli). Pro tento případ rozhodl krajský výkonný výbor o tom, že v případě nestejného počtu odehraných duelů bude konečné pořadí družstev určené na základě průměru získaných bodů na jedno střetnutí. Vytvořil by se koeficient počet zápasů/počet získaných bodů).

V Královéhradeckém kraji chybí do konce základní části také jedno kolo a ve středu se tam odehrály všechny tři naplánované zápasy. Jistý postup do horní nadstavbové skupiny mají v tuto chvíli Nový Bydžov, Nové Město nad Metují a Náchod, o posledním volném místu by se mělo v neděli rozhodnout v přímém souboji Jaroměře s Trutnovem. Horší z téhle dvojice se propadne do „béčka“ společně s Třebechovicemi pod Orebem a Opočnem.

KL PARDUBICKA, 17. kolo:

HC Spartak Polička – HC Kohouti Česká Třebová 0:8 (0:1, 0:3, 0:4). Branky: 1. Pavlovský (T. Prachař, Augustin), 23. Fúzik (Semorád, Sedlák), 31. Plášek (Polodna, Blažej), 39. Plášek (Polodna, Sedlák), 46. T. Prachař (Augustin), 55. T. Prachař (Sedlák, Pavlovský), 56. Semorád (Korhoň), 57. Augustin (Blažej, Pavlovský). Rozhodčí: Čížek – Pešková, Kopecký. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 112.

Pořadí:

1. Litomyšl (30), 2. Chrudim (24), 3. Choceň (22), 4. Moravská Třebová (21), 5. Česká Třebová (21), 6. Hlinsko (14), 7. Polička (9), 8. Lanškroun (3).

Další program (může se změnit podle aktuální situace v klubech a dalších okolnostech):

Pátek 25. listopadu, 18:00: Lanškroun – Polička. 19:00: Choceň – Hlinsko. 19:15: Česká Třebová – Moravská Třebová. Sobota 26. listopadu, 18:30: Hlinsko – Chrudim. Neděle 27. listopadu, 17:00: Litomyšl – Hlinsko, Choceň – Polička, Lanškroun – Česká Třebová.