Nebývalou gólovou úrodu na stadionech, ale také kaňku v podobě nedohraného zápasu nabídlo další pokračování krajské hokejové ligy mužů.

Doposud vedoucí Choceň měla volný los, čehož využili Kohouti a posunuli se na první místo. Proti Litomyšli potvrdili svoji střeleckou formu z posledních kol, bezmocnému soupeři „načepovali“ jedenáctku. Hosté jakž takž drželi krok do poloviny hrací doby, potom se jejich hra zcela rozsypala. Litomyšlské výkony doma a venku tedy nadále zůstávají jako den a noc. „Od začátku jsme diktovali tempo, soupeř se dostal do hry pouze na začátku druhé třetiny, kdy snížil na rozdíl jedné branky. Naše mužstvo ale v pravý čas zabralo a nepřipustilo komplikace,“ vyjádřil se na klubovém webu kouč Kohoutů Martin Palinek.

Ještě o gól více padlo na chotěbořském ledě, kde zaúřadovala především hlinecká dvojice Homola – Hron. Oba zapsali šest kanadských bodů a podstatnou měrou se podepsali pod vítězství svého týmu, k němuž nakročili výtečnou úvodní částí. Zajímavosti je, že zmíněný Homola skóroval po necelé půlminutě hry v první i ve druhé třetině.

Moravskotřebovští hokejisté bez výraznějších potíží splnili roli favoritů v souboji s lanškrounskými Orly. Během čtyřiceti minut si vypracovali bezpečný náskok a i když domácí dvěma trefami střetnutí zdramatizovali, tak Slovan zavčasu vycítil možné nebezpečí a výsledek pojistil.

Duel v Chrudimi se na stranu domácích začal lámat v průběhu prostřední periody, kdy rivalovi odskočili. Ve 47. minutě zvyšoval Karásek na 6:3 a to bylo to poslední, co diváci z hokeje viděli. Hosté totiž vývoj přestali unášet a poté, co P. Včela vyfasoval od rozhodčího Hájka trest ve hře, dokonce odmítli dále pokračovat ve hře. Utkání tak bylo ukončeno předčasně. Do tabulky je započítán výsledek platný v čase ukončení zápasu, jímž se nyní budou zabývat zodpovědné orgány krajského hokejového svazu.

KL PARDUBICKA, 16. kolo:

HC Kohouti Česká Třebová – HC Litomyšl 11:3 (2:0, 4:1, 5:2)

Branky: 13. Hemský, 18. Holík (Korhoň, T. Prachař), 28. Křečan (Vaňo, Filip), 36. Křečan (Pažourek, Žouželka), 36. Hemský (Fúzik, Veverka), 39. Veverka (Hemský, Fúzik), 43. Holík (Korhoň, T. Prachař), 44. Hemský (Fúzik, Veverka), 51. T. Prachař (Holík, Král), 56. Král (Jemelka, Korhoň), 60. Korhoň (Holík, T. Prachař) – 25. Vomočil (Jankovský, Dvořák), 43. Křesťan, 52. Dvořák (Vomočil, Šíp). Rozhodčí: Čížek – Pecina, Kopecký. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 582.



Česká Třebová: Nimmerrichter – Pažourek, Žouželka, Holík, Jemelka, O. Poul, Velinský, Hrubý – Vaňo, Filip, Křečan, Král, T. Prachař, Korhoň, Hemský, Fúzik, Veverka. Litomyšl: Horáček (41. Klička) – Mečiar, Šklíba, Navrátil, Švec, Jankovský, Vacek – Barkóci, Křesťan, Ostřanský, Drobný, Hejtmánek, Voženílek, Dvořák, Šíp, Vomočil.

HC Chotěboř – HC Hlinsko 6:9 (1:5, 3:3, 2:1)

Branky: 7. Mašek (Musílek), 25. Svoboda (Dvořák), 33. Dvořák (Mendl), 39. Vlček (Činčila, Suchý), 44. Dvořák (TS), 45. Březina (Dvořák) – 1. Homola (Hron), 7. Homola (Sobotka), 14. Plachý (Pazourek, Vlček), 16. Hron (Dítě, Homola), 19. Plachý (Pazourek, Vlček), 21. Homola (Hron, Dítě), 28. Hron (Homola, Dítě), 35. Dítě (Sobotka, Hron), 54. Hron (Dítě, Homola). Rozhodčí: Rulíček – Havel, Voltner. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 220.



Chotěboř: Pešek (22. Novák) – Mendl, Musílek, Suchý, Kopecký, Jakub Ludvík, Jaroš – Dvořák, Svoboda, Jelínek, Mašek, Vlček, Činčila, Březina, Vantuch. Hlinsko: Peřina – Sobotka, Beneš, Fink, T. Hudec, Š. Lenoch, Brázda – Homola, Hron, Dítě, Pazourek, Vlček, Plachý, Chvojka, Skotar, Janoušek, Nečas.

HC Chrudim – HC Světlá nad Sázavou 6:3 (1:1, 4:2, 1:1)

Utkání bylo ukončeno předčasně v čase 50:11.



Branky: 8. Kišš, 25. Klement (Jiří Polák), 37. Pilař (Kišš, Jan Polák), 37. Karásek (Burkoň), 39. Haltuch (Kalous), 47. Koreček (Novák) – 9. P. Včela (Kubát), 33. Jakub Doležal (Jaroslav Doležal), 37. Špatenka (Štros). Rozhodčí: Hájek – Hájková, Říha. Vyloučení: 4:2, navíc P. Včela (SV) TH, hráčská lavice Světlé 2 + 10 min. OT. Využití: 1:2. Diváci: 225.



Chrudim: Dominik Cvrček – Machač, Pilař, Klement, Burkoň, Urban, Kalous, Felcman – David Cvrček, Jiří Polák, Karásek, O. Polák, Dobiáš, Jan Polák, T. Novotný, Plch, Štěpánek, Haltuch, Kišš, Novák, Koreček. Světlá nad Sázavou: Koubský – Kořínek, Bradáč, Fibikar, O. Včela, Zvěřina, D. Piskač – Jaroslav Doležal, Kopecký, Kubát, Štros, Jakub Doležal, P. Včela, Špatenka, V. Piskač, J. Přibyl.

TJ Lanškroun – HC Slovan Moravská Třebová 3:7 (0:1, 1:4, 2:2)

Branky: 26. Drlík ( Marek), 46. Boruch (Pražák), 48. Holub (Vogel, Kužílek) – 6. Langr (Čikl), 24. Řehulka (Pěcha, Kudrna), 26. Langr (Cach), 27. Kudrna (Cach, Kavan), 35. Langr, 50. Faltus (Augustin, Čikl), 52. Kudrna (Faltus). Rozhodčí: Škorpil – Kolář, Gregar. Vyloučení: 9:9. Využití: 0:3. V oslabení: 1:0. Diváci: 250.



Lanškroun: Misiorz – Janík, Boruch, Pražák, Marek, Štěpánek, Rozbroj, Kužílek – Nastoupil, Drlík, Vogel, Řehák, Malý, Čada, Pejcha, Holub. Moravská Třebová: Rochla – Hučík, Janků, Blaháček, Hradil, Kudrna, Pokorný – Augustin, Čikl, Langr, Faltus, Řehulka, Kavan, Pěcha, Cach.

Pořadí:

1. Česká Třebová (30), 2. Choceň (28), 3. Chrudim (28), 4. Moravská Třebová (27), 5. Hlinsko (24), 6. Litomyšl (19), 7. Chotěboř (17), 8. Světlá nad Sázavou (14), 9. Lanškroun (5).

Příští program:

17. kolo, středa 27. listopadu, 18:30: Choceň – Lanškroun, Hlinsko – Moravská Třebová, Světlá nad Sázavou – Chotěboř, Litomyšl – Chrudim.