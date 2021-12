V Litomyšli se názorně ukázalo, jak odlišná mohou být dvě hokejová utkání hraná v rozmezí tří dnů. Zatímco v neděli proti Novému Městu se na tamním stadionu hrálo bez jediného odpískaného faulu, tak tentokrát byl v duelu s Chrudimí rozhodčí v plné permanenci a rozdal 128 trestných minut. Po dvě třetiny měli lehce navrch domácí hokejisté (2:0, 3:2), ovšem v té třetí se jim střetnutí vymklo zpod kontroly a úřadovat začal soupeř. Chrudimští během krátké chvíle zcela otočili kormidlem (3:5, 4:6) a litomyšlská reakce nebyla dostatečná. Filip Stoklasa sice zkompletoval hattrick, ale radost mít nemohl, jelikož vyrovnat domácí nedokázali ani v závěru v přesilové hře. V chrudimském dresu se vytáhl Milan Machač, jeden gól vstřelil a na čtyři přihrál.

Na Hradecku byl k vidění šlágr dvou tamních nejlepších celků a Nové Město si po obratu odvezlo z Nového Bydžova dva body. Mimochodem novoměstští hokejisté hráli počtvrté ze šesti svých vystoupení nastavenou pětiminutovku a třikrát z toho brali bod navíc. Utkání mezi Náchodem a Jaroměří bylo odloženo.

V béčku si vedoucí pozici pojistily Třebechovice, hokejisté zpod Orebu ozdobili výhru nad Trutnovem čistým kontem. Moravskotřebovský Slovan s nimi bodový kontakt neudržel, jelikož padl v Hlinsku. Střet dvou tradičních rivalů vykazujících v dosavadním průběhu sezony značnou nevyrovnanost výkonů vyšel o poznání lépe domácím Horses, od stavu 1:1 si budovali náskok, který postupně narůstal až k bezpečnému vítězství. Zbývající duel lanškrounských Orlů s Poličkou byl odložen.

SKUPINA A, 6. kolo:

HC Spartak Choceň – HC Kohouti Česká Třebová 3:6 (2:3, 1:2, 0:1). Branky: 8. Šeda (Hemský), 17. L. Pilař (Martinec, Šeda), 23. M. Půlpán (Šeda, Martinec) – 13. Veverka (Polodna, Schejbal), 15. Augustin (T. Prachař, Sedlák), 17. T. Prachař (Pavlovský, Augustin), 25. Schejbal (Ruda, Rozlílek), 27. Fúzik (Polodna, Pavlovský), 58. Polodna (Plášek). Rozhodčí: Čížek – Švejda, Landsmann. Vyloučení: 5:10, navíc Lichtág (CH) a Ruda (ČR) 5 min. + OK. Využití: 2:1. Diváci: 438.

HC Litomyšl – HC Chrudim 5:6 (2:1, 1:1, 2:4). Branky: 9. Stoklasa (Jakubec, Ostřanský), 18. Stoklasa (Ostřanský), 39. Bláha (Havlík, Voříšek), 55. Voříšek (Bláha), 58. Stoklasa (Ondráček) – 20. Machač (Novák), 34. Plch (Kišš, Machač), 47. Plch (Machač), 48. Plch (Kišš, Machač), 53. Koreček (Polák), 57. Karásek (Kišš, Machač). Rozhodčí: Vepřovský – Říha, Javůrek. Vyloučení 9:5, navíc Bažant 5 min. + OK, Ostřanský 10 min. OT + OK, Horáček (vš. LIT) OK – Dobiáš (CHR) 5 min. + OK. Využití: 2:2. Diváci: 121.

Stadion Nový Bydžov – TJ Spartak Nové Město nad Metují 3:4 PP (3:1, 0:0, 0:2 – 0:1). Branky: 4. Eis (Kubišta), 15. Novák (Kulhánek, Pilný), 16. Kubišta (Zmítko) – 12. Maršík (Mach), 45. Černý (Maršík), 51. Hynek (Černý), 61. Černý (Hynek, Pohl). Rozhodčí: Veselý – Šesták, Karlík. Vyloučení: 6:7, navíc Vitebský (NM) 10 min. OT. Využití: 1:0. Diváci: 120.

Pořadí:

1. Česká Třebová (15), 2. Nový Bydžov (13), 3. Nové Město nad Metují (13), 4. Litomyšl (9), 5. Chrudim (8), 6. Choceň (1), 7. Náchod (1), 8. Jaroměř (0).

Příští program:

Neděle 2. ledna, 17:00: Jaroměř – Chrudim, Náchod – Choceň. Středa 5. ledna, 18:00: Nový Bydžov – Litomyšl, Náchod – Jaroměř, 18:30: Chrudim – Choceň, 19:00: Nové Město nad Metují – Česká Třebová. Neděle 9. ledna, 17:00: Náchod – Chrudim, Nový Bydžov – Česká Třebová, Jaroměř – Litomyšl, Nové Město nad Metují – Choceň.

SKUPINA B, 6. kolo:

HC Hlinsko – HC Slovan Moravská Třebová 6:3 (1:0, 3:2, 2:1). Branky: 9. Cejpek (Bříza) 23. Matýs (Bříza), 25. Kulhánek (Chvojka, Havel), 36. Králíček (Kulhánek), 41. Cejpek (Bříza, Homola), 51. Bříza (Cejpek, Beneš) – 21. Čikl (Marek) 27. Marek (Cach, Janků) 60. Čikl (Cach, Netolický). Rozhodčí: Kolář – Teplý, Schaffer. Vyloučení: 7:3, navíc Krč (MT) 10 min. OK + OK. Využití: 1:1. Diváci: 105.

SK Třebechovice pod Orebem – HC Trutnov 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Branky: 8. T. Drašnar (Wolf), 21. Jušta (Wolf, Kostka), 29. Jušta (Wolf, Kostka), 55. J. Drašnar. Rozhodčí: Veinfurter – Bednář, Runštuk. Vyloučení: 5:4. Využití: 2:0. Diváci: 98.

Pořadí:

1. Třebechovice pod Orebem (13), 2. Moravská Třebová (10), 3. Lanškroun (9), 4. Hlinsko (9), 5. Trutnov (6), 6. Polička (3), 7. Opočno (1).

Příští program:

Neděle 2. ledna, 17:00: Polička – Opočno. Pátek 7. ledna, 19:00: Lanškroun – Třebechovice od Orebem. Sobota 8. ledna, 17:00: Moravská Třebová – Trutnov. Neděle 9. ledna, 17:00: Polička – Třebechovice pod Orebem, Lanškroun – Trutnov, 17:30: Hlinsko – Opočno.