Drobná kuriozita ozvláštnila hokejový večer, po němž je definitivně jasno o vítězi základní části soutěže. Českou Třebovou totiž nemůže ve zbývajících třech kolech nikdo předstihnout, Kohouti tím pádem vstoupí do play off z nejvýhodnější pozice.

Svoji formu prokázali také v domácím vystoupení proti Světlé. O tom, jakým směrem se bude vyvíjet, nebylo pochyb hned po úvodní části. Jejich náskok postupně vystoupal do šestigólové podoby a teprve zjevného polevení v závěrečné třetině využili Skláři, aby výsledek zkorigovali.

Více než pět stovek příznivců bylo zvědavo na derby v Chocni a domácí většina v hledišti neměla výkonu svých hráčů moc co vytknout. Povedl se jim začátek a Štefka dvěma zásahy zajistil rychlé dvoubrankové vedení, které potom ještě narostlo a hosté marně hledali způsob, jak se vrátit do hry o bodový zisk. Sice se dvakrát v dalším průběhu přiblížili na rozdíl dvou gólů, ale to bylo z jejich strany vše, Spartak měl situaci na ledě pod svojí kontrolou. A protože se jednalo o klání dvou odvěkých rivalů, nemohly chybět ani nějaké ty emoce a šarvátky, které rozhodčí „po zásluze“ odměnil.

Okresní derby v Chrudimi se hrálo pod taktovkou domácích hokejistů. Chléb zápasu se lámal v prostřední periodě v rozmezí 30. a 34. minuty, kdy zlomili nerozhodný stav 2:2 třemi trefami do černého a to byla pro soupeře z Hlinska rána, z níž se nevzpamatovali. Stále tudíž čekají na první novoroční zisk.

Za největší překvapení kola lze označit výsledek z Chotěboře. Ne snad, že by její výhra nad Moravskou Třebovou byla při vyrovnanosti soutěže až takovou senzací, nicméně její jednoznačnost trochu zarazila. Přece jen Slovan nebyl v poslední době zvyklý na začátku třetí třetiny prohrávat 0:5. Jenže domácím se tentokrát dařilo skoro všechno, na co sáhli, byli produktivní a ve chvíli, kdy se dostal ke slovu aktuálně nejlepší kanonýr krajské ligy Augustin, bylo z pohledu hostů vše ztraceno.

KL PARDUBICKA, 24. kolo:

HC Kohouti Česká Třebová – HC Světlá nad Sázavou 6:3 (4:0, 1:0, 1:3)

Branky: 6. Korhoň (Veverka, T. Prachař), 15. Plášek (Žouželka, Filip), 16. Fúzik (Vaňo, Pražák), 18. T. Prachař (Korhoň, Veverka), 32. Jemelka (Korhoň, Král), 44. Velinský (Filip, Holík) – 46. Blažek (Kořínek), 51. Kubát (Špatenka), 58. Blažek (Jakub Doležal, Špatenka). Rozhodčí: Rulíček – Kalus, Kopecký. Vyloučení: 3:5, navíc Holík (ČT) 10 min. OT. Využití: 1:0. Diváci: 337.



Česká Třebová: Nimmerrichter (41. Machatý) – Holík, Žouželka, Král, Jemelka, Pažourek, Pražák – Plášek, Filip, Křečan, Veverka, T. Prachař, Korhoň, Hemský, Fúzik, Vaňo, Hrubý, Velinský. Světlá nad Sázavou: Koubský (16. Zvolánek) – Adam, Kořínek, Špatenka, Fibikar – Blažek, Jakub Doležal, V. Piskač, Kratochvíl, P. Včela, Kubát, Kopecký, Štros.

HC Chrudim – HC Hlinsko 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)

Branky: 1. Pilař (Štěpánek), 8. Štěpánek (Koreček, Jan Polák), 30. Karásek (O. Polák), 31. Plch (Dobiáš), 34. Kišš (Jan Polák), 57. Dobiáš (David Cvrček) – 9. Sobotka (Dítě), 26. Homola (T. Hudec, Dítě), 59. Š. Lenoch. Rozhodčí: D. Kolář – P. Kolář, Zemánek. Vyloučení: 4:6, navíc Klement – Homola oba 10 min. OT. Využití: 1:0. Diváci: 331.



Chrudim: Dominik Cvrček – Dubovči, Machač, Urban, Klement, Pilař, Budínský, Hejl – Kišš, O. Polák, Karásek, Koreček, Novák, David Cvrček, Štěpánek, Novotný, Jan Polák, Formánek, Dobiáš, Haltuch, Plch. Hlinsko: Saifr – Sobotka, Fink, Vácha, Š. Lenoch, Brázda – T. Hudec, Chvojka, Králíček, Pazourek, Zdražil, Janoušek, Homola, Dítě, Plachý, Vlček, Nečas.

HC Spartak Choceň – HC Litomyšl 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)

Branky: 4. Štefka (L. Pilař, Rudy), 6. Štefka (L. Pilař, Krejza), 21. Martinec (J. Lichtag, Knytl), 40. L. Pilař (Krejza), 49. Knytl (Martinec), 53. M. Pilař (Černý) – 38. Dvořák (Švec, Cink), 48. Dvořák, 57. Skoumal (Cink). Rozhodčí: Kareš – Voltner, Kis. Vyloučení: 6:7, navíc Novák, Štefka – Ostřanský vš. 5 min. + OK. Využití: 0:2. Diváci: 521.



Choceň: Koutský – Šeda, Novák, Knytl, Škvor, Rudy, Pazdera, Javůrek – P. Prachař, Martinec, J. Lichtag, Štefka, L. Pilař, Krejza, M. Pilař, Černý, M. Lichtag, Šejnoha, Sajdl. Litomyšl: Horáček – Švec, Jankovský, Navrátil, Mečiar, Bláha, Vacek – Barkóci, Křesťan, Ostřanský, Vomočil, Hejtmánek, Voženílek, Dvořák, Cink, Skoumal, Jakubec, Voříšek, Drobný, Šíp.

HC Chotěboř – HC Slovan Moravská Třebová 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)

Branky: 4. Lacina (Vlček), 17. Kraučuk (Lacina), 35. Klofáč (Kraučuk), 39. Dvořák, 42. Jan Hospodka (Vantuch), 56. Kraučuk (Suchý, Klofáč) – 44. Augustin (Čikl, Pavlovský), 60. Augustin (Janků). Rozhodčí: Čížek – Říha, Obr. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 150.



Chotěboř: Pešek – Mendl, Jaroš, Lacina, Klofáč, Suchý, Kříž, Jakub Ludvík, Musílek – Jan Hospodka, Jakub Hospodka, Činčila, Vantuch, Vlček, Kraučuk, Dvořák, Svoboda, Jaroslav Ludvík, Březina. Moravská Třebová: Rochla – Rajnoha, Hradil, Hučík, Janků, Kudrna – Augustin, Čikl, Pavlovský, Adolf, Cach, Faltus, Jurča, Marek, Langr.

Pořadí:

1. Česká Třebová (49), 2. Chrudim (41), 3. Choceň (41), 4. Moravská Třebová (40), 5. Hlinsko (36), 6. Litomyšl (27), 7. Chotěboř (25), 8. Světlá nad Sázavou (24), 9. Lanškroun (5).

Příští program:

25. kolo, neděle 19. ledna, 17:00: Světlá nad Sázavou – Chrudim, Litomyšl – Česká Třebová, Moravská Třebová – Lanškroun. 17:30: Hlinsko – Chotěboř.