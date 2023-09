Bylo na čase. Pardubice B se před sezonou dušovaly, že od nich můžeme od nich čekat umístění v klidném středu tabulky. Realita však je jiná a Dynamo dlouho čekalo na první tři body do tabulky. To se povedlo v Litoměřicích, kde vyhrálo 5:2 a nastartovalo se k lepším zítřkům.

Rezerva Dynama vyhrála 5:2 na stadionu Litoměřic. | Foto: Karolína Štolcová

Pardubičtí fanoušci slavili jako první, když se prosadil po průniku Tomáš Urban. Dynamo pokračovalo i ve druhé části v aktivní hře, ale domácí udeřili trochu překvapivě z oslabení a výsledek byl najednou vyrovnaný.

Pardubice však na nic nečekaly a rychle si v téže přesilové hře vzaly vedení zpět.

Zbytek druhé dvacetiminutovky již patřil hostujícímu celku a díky gólům Michala Rouhy a Robina Kaplana šli do vedení 4:1. Na startu třetí části přidal pátý gól Pochobradský.

Olomouc nám to neudělala lehké. Kluci to ale odmakali, těšilo Václava Varaďu

Domácí už pouze upravili výsledek na konečných 2:5, když se prosadil Filip Kuťák.

Pardubice si tak připsaly vůbec první výhru v sezoně a v tabulce se nachází na průběžném 11. místě.

„Měli jsme dobrý pohyb a hráli jsme dobře dopředu. Až na pár chyb, co jsme vymysleli dozadu, tak i slušný výkon v defenzivě. Jediné, co nám zatím nejde, jsou přesilovky,“ podotýká pardubický trenér Richard Král a záhy dodává: "Na nich budeme pracovat, a to musíme zlepšit, protože vyrovnané zápasy se lámou v přesilovkách a my si v nich musíme pomoct. Na tom budeme pracovat. Jinak dobrý výkon a musím kluky pochválit.“

HC Stadion Litoměřice – HC Dynamo Pardubice B 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)

Branky: 24. Černohorský (P. Svoboda), 49. Kuťák (Sihvonen, Korkiakoski) – 19. Urban (J. Mikyska, Žálčík), 25. Kaplan (Kubíček, Kaštánek), 25. Rouha (Voženílek, Štetka), 31. Kaplan (Lichtag), 42. Pochobradský (Herčík, Kaštánek). Rozhodčí: Zavřel, Zubzanda – Sýkora, Baxa. Vyloučení: 6:3. Využití: 0:1. Diváci: 718. HC Stadion Litoměřice: Pařík (31. Cichoň) – Černohorský, Kroupa, Strejček, Husák (C), Tomek, Aubrecht – P. Svoboda, Jícha (A), Sihvonen – Ton, Kuťák (A), Guman – Korkiakoski, Costa, Chlubna – Hrabík, Vitouch, Kordule – Cikhart. Dynamo B: Honzík (Vomáčka) – Zdráhal, Tvrdík, Kaštánek, Kubíček, Voženílek, Koudelka, Hebek – J. Mikyska, Urban, Žálčík – Pavlata, Pochobradský, Herčík – Kaplan, Kaut, Lichtag – Zeman, Štetka, Rouha.