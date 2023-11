Jednou to přijít muselo. Dynamo B se před zápasem mohlo chlubit pětizápasovou vítěznou domácí šňůrou a bilance nového trenéra Tomáše Jirků tak byla dvě vítězství a jedna prohra. Pozitivní bilance se po utkání s Duklou ale srovnala. Východočeši na Zimním stadionu v Chrudimi neprostřelili jihlavského brankáře a v televizním utkání tak prohráli 0:3.

Pardubičtí hokejisté doma nestačili na Jihlavu. Tomáš Vomáčka byl prostřelen třikrát. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Pardubice do utkání proti Jihlavě vstoupily v téměř totožném složení jako ve vítězném střetnutí s Přerovem, jedinou změnou bylo, že se mezi tři tyče postavil Tomáš Vomáčka. Ten se musel mít hned na pozoru, když po několika vteřinách od začátku utkání musel chytit velikou šanci Čechotského. Pardubický gólman takhle pochytal hned několik příležitostí hostů, ale v deváté minutě byl poprvé prostřelen. Dundáček napřáhl od modré a k dorážce jeho střely se dostal Otakar Šik, který poslal svůj tým do těsného vedení. Netrvalo dlouho a Jihlava šla do dvoubrankového vedení. Pardubická obrana zaváhala ve svém pásmu a Harkabus tuhle chybu potrestal - 0:2.

Ve druhé třetině diváci na Zimním stadionu v Chrudimi žádnou branku neviděli, byť k ní byli blízko i hokejisté Dynama. O snížení se mohl postarat Kaut či Pochobradský, ale Chaloupka jejich pokusy kryl.

Třetí dějství rozhodlo o definitivní prohře domácího týmu. Potvrzující branku na 3:0 pro Jihlavu přidal Matouš Menšík. Tomuto gólu však předcházela situace, při které Dynamo hrálo přesilovou hru a také sáhlo ke odvolání brankáře. Ani tuhle výhodu však Pardubice nedokázaly proměnit a po pěti domácích výhrách tak prohrály.

Tomáš Jirků (HC Dynamo Pardubice): „Utkání se mi nehodnotí dobře. Nejenže jsme prohráli, ale i herní projev nebyl dobrý, nutno říct, že soupeř vyhrál zaslouženě. Zejména první třetinu jsme promarnili, hráli jsme lehkovážně, nehráli jsme dobře do obrany, nebyli jsme dostatečně intenzivní v soubojích a dostali jsme se do ztráty 0:2, mohlo to být i o více branek. Kluci se do toho poté pomalu dostávali, snažili jsme se s tím něco udělat, štěstí se k nám už poté bohužel neobrátilo. Myslím si, že kdyby zápas trval další dvě třetiny, tak jsme gól stejně nedali.“