„Abych pravdu řekl, raději bych byl na ledě jako hráč. Noha mi však po větší zátěži v brusli otéká, není to ideální. Když mi pan Vaněk nabídl, abych mužstvo trénoval, dlouho jsem nepřemýšlel. Znám hráče a organizaci klubu, to je pro mne výhoda. Rád bych pomohl Kohoutům k dalšímu úspěchu, pokud se tedy vůbec bude hrát,“ říká dvaatřicetiletý Martin Šejba.

Ve hře, zdá se, bylo více jmen, ale pro předsedu a manažera klubu Vladimíra Vaňka bylo prioritou řešení, jak se říká, z vlastních zdrojů… „Chtěl jsem někoho, komu nebude třeba všechno vysvětlovat. Kapitán týmu a skupinka nejzkušenějších hráčů mi slíbili, že Martinovi v jeho trenérské misi pomohou. Mám pocit, že se tato volba setkala v kabině s příznivou ozvěnou. Momentálně si všichni přejeme jednu věc, aby se soutěž co možná nejdřív opět rozběhla,“ líčí Vladimír Vaněk.

Kohouti vloni vyhráli základní část soutěže, ale v prvním kole play off je překvapivě vyřadila Chotěboř. Před letošní sezonou bylo mužstvo kvalitně posíleno, přišli například obránce Tomáš Sedlák, útočníci Petr Polodna, Vojtěch Augustin a Matěj Pavlovský.

„Na krajskou ligu má Česká Třebová nadstandardní kádr, každý trenér by asi chtěl vést tak silný tým. Je tady kvalita, zkušenost i dravé mládí. Můj úkol je jasný, musím tým seřídit. Musíme dobře trénovat a naladit, atmosféra uvnitř mužstva je velice důležitá,“ zdůrazňuje Martin Šejba a dodává: „Výhodou je, že nejdu do neznámého prostředí. Teď musím udělat jednu věc, z módu hráče přepnout do módu trenéra.“

Hokejisté České Třebové během nucené pauzy nezaháleli. Hráči se připravovali individuálně, v říjnu a listopadu absolvoval tým několik společných tréninků na suchu, začátkem prosince se Kohouti vrátili na ledovou plochu. Pod vedením nového kouče Martina Šejby. (van)