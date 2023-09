První bod. Dynamo B po přerušeném zápase v Prostějově odehrálo první kompletní utkání a nutno říct, že to byla pořádná bitva. Do Chrudimi přijela Třebíč, která si i v letošní sezoně bude brousit zuby na horní patra Chance ligy. Vyrovnanou bitvu rozhodly až samostatné nájezdy, ve kterých byli šťastnější hosté a proti Pardubicím vyhráli 5:4.

Dynamo na domácím ledě vybojovalo bod proti Horácké Slavii Třebíč. | Foto: FB/HC Dynamo Pardubice

HC Dynamo Pardubice B - SK Horácká Slavia Třebíč 4:5 po sn. (3:2, 0:0, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Žálčík (J. Mikyska, Herčík), 13. Pochobradský (Tomas), 17. J. Mikyska, 59. Lichtag (J. Mikyska, Bučko) – 1. Psota (Dočekal), 10. Bittner (Psota, Dočekal), 48. Psota (Dočekal, Vodný), 49. Frömel (Michálek), rozh. náj. Dočekal. Rozhodčí: Wagner, Hucl – Štěpánek, Dědek. Diváci: 358. HC Dynamo Pardubice B: Honzík (Vomáčka) – Zdráhal (A), Kolář, Kaštánek, Bučko, Voženílek, Kubíček, Tvrdík – Herčík, J. Mikyska, Žálčík (A) – Kaplan, Kaut (C), Lichtag – Pavlata, Pochobradský, Rouha – Tomas, Zeman, Štetka. SK Horácká Slavia Třebíč: Pakarinen (21. Mičán) – Bořuta, Furch, Štebih, Baláž, Poizl, Kříž, Vodička – Dočekal (A), Bittner (C), Psota – Vodný, Michálek, Ferda (A) – Berka, Malý, Frömel – Maty. Svoboda, Horváth, Stehlík.

Dynamo se nestačilo ani rozkoukat ve druhém kole Chance ligy a již inkasovalo. Třebíč šla do vedení ve dvanácté vteřině zápasu, kdy se prosadl Psota. Srovnání přišlo v sedmé minutě. Po rychlé akci dostal puk Mikyska, který naservíroval kotouč na Lukáše Žalčíka, jenž bekhendovou kličkou překonal brankáře Pakarinena - 1:1. Vedení si vzali však zpět hosté zásluhou kapitána Bittnera.

Dynamo se následně tlačilo za vyrovnáním, ale Herčík v samostatném úniku trefil jen lapačku připravného brankáře. Vyrovnávající branka však přišla o několik chvil později. Střelou z úhlu nachytal gólmana hostů Pochobradský. V první části si finský brankář ve službách Třebíče vybral ještě jednu slabou chvíli a Dynamo zásluhou Mikysky otočilo vedení na svoji stranu - 3:2.

Do druhé části udělali hosté jednu významnou změnu. Chybujícího Pakarinena nahradil Mičán. Pardubice byly aktivní a kupily šanci za šancí, ale nový strážce svatyně byl pozorný.

Ve třetím dějství přišlo brzy srovnání z hole Psoty, ke kterému se puk odrazil a on jej pouze uklidil za záda Honzíka. Studená sprcha následovala pro Dynamo o dalších třicet vteřin později, když hned po buly vymetl všechny pavučiny povedenou střelou Frömel – 3:4. Pardubičtí potřebovali vyrovnat a čas ubíhal. Nakonec se však podařilo. Puk po několika dorážkách dostal za záda Mičána Jakub Lichtag - 4:4.

Prodloužení příliš nepřineslo a šlo se na samostatné nájezdy. V nich excelovali brankáři a došlo se až do desáté série, ve které rozhodl o vítězství Třebíče Martin Dočekal.

Richard Král (HC Dynamo Pardubice B): „Opticky jsme měli ze hry asi víc, myslím si, že jsme byli daleko aktivnějším týmem. Jak první, tak druhou třetinu jsme je přestříleli. Bohužel jsme udělali pár zbytečných chyb, za které nás soupeř potrestal. Ztráty v oslabení by se neměly stávat, ale máme mladý tým. Kluci se stále postupně učí a věřím, že se z těchto chyb poučí a příště takovou blbost nevymyslí. Pak dostaneme hned po buly gól, kde byl taky nedůraz. Hráč, co střílel, už měl být dávno zblokovaný. To jsou věci, které nás dneska stály tři body. Pak jsme se při powerplay zvedli.

Ale jak říkám, polovina kluků je tady mladých a dá to strašně práce všechno skloubit. Mají tam mnoho dobrých věcí, ale také věci, na kterých musíme pracovat a do budoucna odstranit. Stále se to učí, a proto věřím, že se budeme ještě zlepšovat.

A nájezdy jsou loterie, minule jsme dali tři ze čtyř, dneska jsme na toho samého gólmana nebyli moc schopní dát góly.“