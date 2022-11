O týden dříve srazili Litomyšlští Novou Paku vítězným gólem v čase 59:39, nyní v Jaroměři se jim to povedlo o šestnáct vteřin dříve, ale efekt byl v obou případech tentýž. Tři body napadaly do kapsy svěřenců trenéra Jakuba Bažanta, kteří jsou ve druhé části soutěže nadále stoprocentní a drží se na čele tabulky. Hrdinou duelu se stal Aleš Půlpán, jehož přesné zakončení rozseklo vyrovnaný a dramatický zápas.

Jinak se v „áčkových“ utkáních více dařilo hradeckým zástupcům. Českotřebovští Kohouti nepřerušili šňůru nezdarů ani v Novém Bydžově, byť alespoň bod si odvezli, protože nepříznivě se vyvíjející střetnutí z jejich pohledu ve třetí třetině zachránil vyrovnáním na 3:3 Augustin. V prodloužení však rozhodující akci sehrál domácí Hlaváček a hosté, kteří byli znovu hodně neefektivní v koncovce, tak stále čekají na nadstavbovou výhru.

Velmi blízko k výhře měla Chrudim, v Nové Pace dvakrát skórovala v průběhu úvodních dvou minut a vedení držela skoro po celou dobu. Ztratila ho teprve při power play soupeře v 60. minutě a následně padla v nájezdové loterii, když se její střelci netrefili ani jednou ze čtyř pokusů. Výsledkově se nevedlo ani Moravské Třebové, byť na ledě Nového Města bojovala do posledních sekund. Hokejový chléb se tady lámal v závěrečné desetiminutovce. Naděje Slovanu zhasla až potom, co se domácí trefili do prázdné svatyně při hře bez gólmana.

Vítěznou branku Nového Města nad Metují vstřelil proti Moravské Třebové Jakub Vitebský (uprostřed).Zdroj: Radek Krejsa

Naopak skupina B (z programu odpadlo střetnutí Poličky s Opočnem, které bylo na žádost hostů odloženo) byla o víkendu záležitostí pardubických reprezentantů. Hlinečtí Horses potvrdili svoji dosavadní suverenitu, souboj s Náchodem rozhodli ve svůj prospěch drtivou pasáží mezi 28. a 35. minutou, kdy nasázeli pět gólů. Divácky atraktivní hokej byl k vidění také v Chocni, kde měl Spartak ve skóre navrch před houževnatě dotírajícími Třebechovicemi a soupeři nedovolil, aby se dotáhl. Poprvé v nadstavbě zabrali lanškrounští Orli a jejich výhra nad Trutnovem je hodně cenná. Vítězný gól padl v 56. minutě z hole Dvořáka a v úplném závěru následovala ještě pojistka.

SKUPINA A, 3. kolo:

Stadion Nový Bydžov – HC Kohouti Česká Třebová 4:3 PP (1:1, 2:1, 0:1 – 1:0). Branky: 11. Petr (Černý, Muška), 31. Postolka (Černý, Jebavý), 34. Postolka (Černý, Jebavý), 62. Hlaváček (Matějíček, Procházka) – 15. Ostřanský (Hradil), 29. Sedlák (Augustin), 54. Augustin (Sedlák, Veverka). Rozhodčí: Petr – Plodek, Šesták. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:1. Diváci: 142.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Slovan Moravská Třebová 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). Branky: 30. Hylena (Vanát, Prouza), 53. Vitebský (Bucek, Hynek), 60. Zámečník (Šťastný) – 17. Horký (Cach, Blaháček). Rozhodčí: Veinfurter – Hofman, Řezníček. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. Diváci: 120.

BK Nová Paka – HC Chrudim 5:4 SN (1:3, 1:1, 2:0 – 0:0, 1:0). Branky: 5. Leder (Hric, Kotyza), 22. Bondar (Kindyshev), 51. Suvorov (Kindyshev, Trejbal), 60. Hric (Kotyza), rozhodující nájezd Kindyshev – 1. Linhart (Hrdlička, Hybeš), 2. David Cvrček (V. Pilař, Langr), 20. Plch (Kostka, Linhart), 24. Dobiáš (Plch, Novák). Rozhodčí: Pecha – Horák, Vodička. Vyloučení: 8:8. Využití: 1:1. Diváci: 188.

HC Jaroměř – HC Litomyšl 2:3 (0:1, 2:0, 0:2). Branky: 27. J. Teuber (T. Teuber), 38. Vágner (Voňka) – 6. A. Půlpán (T. Půlpán), 48. Švec (Cink), 60. A. Půlpán (Stoklasa, T. Půlpán). Rozhodčí: Machač – Rezek, Roischel. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 106.

Pořadí:

1. Litomyšl (9), 2. Nové Město (8), 3. Nová Paka (5), 4. Nový Bydžov (5), 5. Moravská Třebová (3), 6. Jaroměř (3), 7. Chrudim (2), 8. Česká Třebová (1).

Další program:

Úterý 29. listopadu – 19.00: Chrudim – Česká Třebová. Středa 30. listopadu, 18.00: Nový Bydžov – Nová Paka, 18.30: Litomyšl – Moravská Třebová, 19.00: Jaroměř – Nové Město.

SKUPINA B, 3. kolo:

TJ Orli Lanškroun – HC Trutnov 5:3 (1:1, 2:1, 2:1). Branky: 20. Kačerovský (Pirkl, Švub), 29. Šembera (Krč, Mann), 35. Markl (Řehák, Pejcha), 56. Dvořák, 60. Šembera (Krč) – 18. Mach (Šimoníček), 27. Šimoníček (Vondráček), 42. Bureš (Vácha). Rozhodčí: Vrba – Topolský, Louda. Vyloučení: 4:10. Využití: 2:0. Diváci: 60.

HC Spartak Choceň – SK Třebechovice pod Orebem 6:4 (2:0, 1:2, 3:2). Branky: 11. L. Pilař (P. Prachař, Lichtág), 20. Jan Polák (L. Pilař), 35. Jan Polák (Krejza, Kalous), 44. P. Prachař (L. Pilař, Lichtág), 51. Jan Polák (Krejza), 58. P. Prachař (Knytl, L. Pilař) – 27. Menyhárt (Zahradník), 32. T. Drašnar (Sajdl), 49. Sajdl, 58. Hanousek (Sajdl, T. Drašnar). Rozhodčí: Veselý – Mikula, Landsmann. Vyloučení: 3:1. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 318.

HC Hlinsko – HC Náchod 8:3 (1:1, 5:0, 2:2). Branky: 7. Jílek (Cejpek), 28. Nepokoj (Machač, Štěpánek), 28. Štěpánek (Jílek, Beneš), 32. Nepokoj (Machač, Cejpek), 34. Štěpánek (Hron, Beneš), 35. Karásek (Cejpek), 44. T. Prachař (Karásek), 56. Nepokoj (T. Prachař) – 19. Škoda (Matouš, Havrda), 55. Škoda (Vondřejc, Havrda), 57. Vondřejc (Lelek). Rozhodčí: Kolář – Matějka, Kalus. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 120.

HC Spartak Polička – HC Opočno. Utkání bylo odloženo pro nedostatečný počet hráčů hostů.

Pořadí:

1. Hlinsko (9), 2. Trutnov (6), 3. Choceň (6), 4. Třebechovice (6), 5. Náchod (3), 6. Lanškroun (3), 7. Polička (0), 8. Opočno (0).

Další program:

Středa 30. listopadu – 18.00: Náchod – Trutnov, Opočno – Třebechovice, 18.30: Polička – Choceň, 19.00: Lanškroun – Hlinsko.