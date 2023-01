Druhé dva zápasy muselo Dynamo odehrát proti Zlínu. Právě moravští mladíci měli po prvním turnaji stejně bodů, jako ti pardubičtí. Východočeši však nedali na sobě nervozitu z důležitosti střetnutí zdát a obě utkání ovládli. První střetnutí skončilo 4:0 a druhé 5:3.

Jak je slušností, tak mladíci z Dynama Sev.en Hockey Cup i uzavřeli svým dvojzápasem. A loučení to bylo úspěšné. Proti Litvínovu vyhráli nejprve 3:1, když se prosadil Píša a Roček, a v tom druhém vyhráli nejtěsnějším možným rozdílem 1:0. Jedinou trefu druhého střetnutí vsítil Píša. Pardubice i díky těmto dvoum vítězstvím ovládly celý turnaj a nadále si drží průběžné první místo v celkové tabulce Sev.en Hockey Cup. O konečném vítězi se rozhodne na posledním turnaji konaném v Kladně.

Kapitán domácích přebíral pohár pro vítězě z rukou pardubické legendy Petra Čáslavy.Zdroj: FB/HC Dynamo Pardubice