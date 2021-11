Pozor, Hradec Králové v úterý podvečer čeká velké pozdvižení! Proč? V hokejové ČPP Aréně se představí hvězdní borci Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec. K utkání osmnáctého dějství Tipsport extraligy proti domácímu Mountfieldu dorazí Kladno. Atraktivní podívaná startuje v 18 hodin. Kdo nestihne dorazit na stadion, kde se očekává „plný dům“, může si utkání vychutnat u televize, neboť jej přímým přenosem vysílá stanice ČT Sport.

„Pro nás je to standardní zápas, který chceme urvat za tři body. To, že tam jsou taková jména, je pro ligu hrozně dobře. Že se ti kluci vrátí a ještě jsou ochotni ke konci kariéry hrát a ukázat se v naší extralize. Nicméně my si půjdeme pro tři body, chceme zvítězit,“ říká rezolutně hradecký obránce Bohumil Jank.

Východočeši se v pátek vrátili na vítěznou vlnu, když doma porazili Liberec (4:1). V tabulce jim aktuálně patří příjemné třetí místo (31 bodů), zatímco Rytíři okupují až čtrnáctou pozici (14 bodů). Favorit je tedy jasný, ovšem tak snadné to být nemusí.

Jank: Na Jágra s Plekancem se musí trochu jinak

„Kladno je nepříjemné, má v týmu spoustu bojovníků, které doplňuje Plekanec s Jágrem, což jsou rozdíloví hráči, šikovní na puku. Dokážou to tam rozdat a ostatní kluci po jejich přihrávkách dávají góly. Pro nás to nebude nic jednoduchého. Oni jsou sice v nižších patrech tabulky, ale to neznamená, že něco podceníme. Musíme hrát pořád naplno a nedat jim ani kousek ledu zadarmo,“ jmenuje klíč k úspěchu devětadvacetiletý bek.

Jágr a Plekanec, to jsou velká jména, legendy českého hokeje, hlavně první jmenovaný. Na ně se musí poněkud jinak než na ostatní hráče.

„Je to trochu jiné je bránit. Musíte si dát pozor na to, že oni dokážou najít spoluhráče z pozice, ze které by půlka hráčů extraligy takovou přihrávku ani nedala. Dokážou se vysmeknout ze souboje, jsou chytří. Někde udělají o krok méně, někde o krok více. Umí situace vyhodnotit jinak než normální hráči. V tom musíme být obezřetní, jak u mantinelů, tak i v situacích, když na nás jedou jeden na jednoho. Zkrátka musíme být ještě více koncentrovaní na to jejich tělo a nepouštět je do nějakých lepších či vyložených pozic,“ má jasno Jank.