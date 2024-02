Valentýn ve znamení hokeje: Pardubice slaví vítězství nad Vítkovicemi. Adam Musil se zaskvěl tříbodovým večerem a pomohl Dynamu k důležitým bodům do tabulky Tipsport extraligy.

Adam Musil si užil tříbodový večer, když se dvakrát střelecky prosadil a jedno asistoval. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Trávit valentýnský čas s manželkou či přítelkyní na večeři? To zapomeňte, raději hokej. Téměř devět tisíc lidí si v Pardubicích vyšlo o valentýnském večeru na hokej, aby podpořili své miláčky v boji o tři body do tabulky Tipsport extraligy. Dynamu se to podařilo, když porazilo Vítkovice 5:3.

"Jsme rádi, že jsme vyhráli. Jsou to skvělé a důležité tři body do tabulky. Furt se máme od čeho ale odrážet a pokračujeme krok za krokem za naším cílem," říkal po zápase Adam Musil.

Ten se stal jedním z hlavních hrdinů večera, když po více než dvou letech zažil tříbodový večer.

"Vždy to může být lepší, ale samozřejmě jsem za tříbodový večer rád. Hraju však se skvělými spoluhráči, kteří mi to hodně usnadňují," uvědomuje si.

Ve své řeči právě zmiňuje své spoluhráče. Pro zápas s Vítkovicemi totiž nastoupil v první útočné formaci vedle Richarda Pánika a Tomáše Hyky.

"Jdu den ode dne. Máme široký kádr, ve kterém na každé pozici může hrát víc kluků. Já jdu do tréninku i zápasu na maximum a jsem rád, že jsem mohl týmu pomoct proti Vítkovicím v pozici prvního centra."

Švecova gólová premiéra a Musilův tříbodový večer zařídily vítězství pro Dynamo

Vše ale tak růžové, jak by se mohlo zdát, rozhodně v utkání nebylo. Ve druhé třetině totiž Dynamo náhle přišlo o pohodlné vysoké vedení, kvůli rychlým dvěma trefám hostů. Ve třetí části ale Pardubičtí již udrželi dvoubrankový náskok a dotáhli vše do úspěšného konce…

"Určitě jsme si k tomu něco řekli. V hokeji musíme hrát celých šedesát minut. Ale ani ona třetí část nebyla o moc lepší. Musíme se v tréninku na to podívat a chtít se neustále zlepšovat. To nás posune k cíli, který máme," vrací se Musil k průběhu druhé a třetí třetiny.

Jeho Dynamo nastoupilo po reprezentační pauze poprvé doma a atmosféra při valentýnském večeru byla opět úchvatná, což potvrzuje i tříbodový hrdina Adam Musil: "Je tady vždy skvělá atmosféra a fanoušci nás ženou každý zápas za vítězstvím. Jsme rádi, že chodí a my jim chceme ukazovat ty nejlepší výkony."