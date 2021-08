Bilance? 3+1. Nejprve Musil přihrál v přesilovce Camarovi, potom vstřelil tři pardubické góly v řadě. „Jsem rád, že mi to tam padlo. Na druhou stranu mám smíšené pocity, protože Liberec je taková moje rodina,“ řekl po utkání Musil. Právě mezi Bílými Tygry strávil předchozí dvě sezony, nyní je posilou Pardubic.

Před zápasem jste si připouštěl, že to může být speciální zápas, když nastoupíte proti Liberci?

Trošku jsem byl nervózní, měl jsem takové smíšené pocity. Jak jsem zmiňoval už dřív, prožil jsem v Liberci dva krásné roky. Je to jako moje další rodina. Bylo hezké si proti nim zase zahrát. Jsem samozřejmě rád, že jsme vyhráli.

Hned jste si něco vyslechl od bývalých spoluhráčů?

Ani se to nesnažím vnímat. Soustředím se na svoji hru a počkám si, až s nimi pokecám po utkání. Dlouho jsem je neviděl. Rád uvidím kluky, se kterými jsme v Liberci udělali spoustu práce.

Dynamo tvoří sestavu pro extraligu, trenéři skládají jednotlivé trojice. Jaký pocit máte ze hry v přípravě?

Myslím, že to je spíše věc trenérů. Chci vytěžit maximum z každé situace, do které mě dají. Takové věci nechám na trenéry. Já se snažím kontrolovat to, co mohu ovlivnit. To je moje pracovitost, přístup k hokeji a snaha podávat co nejlepší výkony. Máme tady plno výborných hráčů. Jak to trenéři sestaví, tak si budeme umět vyhovět.

K vidění byly povedené kombinace nebo i přesilovky. Dodává to sílu v přípravě?

Jsme rádi, že jsme se udrželi na puku, každopádně to jsou jen přátelské zápasy. Ale zároveň příprava na sezonu, nechcete nic podcenit. Myslím, že všichni makají na sto procent. To je nejdůležitější, abychom se soustředili na každodenní proces a snažili se být lepším týmem.

V příštím týdnu přijde na řadu zahraniční srovnání. Jak se těšíte na turnaj do Švýcarska?

Švýcarsko je krásná země. Bude to zpestření, zahrajeme si proti švýcarským týmům nebo Krefeldu. Budou to těžké zápasy s celky z kvalitních soutěží. Doufám, že to bude pro nás dobrý zájezd.

Zápas s Libercem sledoval i váš otec František, mistr světa z roku 1985. Má radost, že sem teď může chodit na hokej a zároveň sledovat i vás? Rozebíráte spolu hokej?

Já doufám, že má radost (usmívá se). Přece jenom to má blíž než do Liberce. Když přijede, tak si pokecáme o zápase, ale většinu věcí si probírám já sám. Popřípadě, když potřebuji s něčím pomoci, tak se ho samozřejmě zeptám. Chci makat každý den v tréninku, abych se mu potom ukázal. Taky jsem rád, že už mohou diváci na hokej, to je fantastické.