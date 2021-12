Dvougólový náskok, to bylo v poslední době prokletí Dynama. Dvakrát po sobě totiž tak slibně rozehrané utkání nedotáhlo k výhře. V Litvínově se do plusu rozdílem dvou branek dostalo do třetice a zásluhu na tom měly trefy Koláře a Camary slepené do rozmezí jednadvaceti vteřin v úvodní třetině.

Nadějné vedení si potom hosté disciplinovanou hrou hlídali, mohli se opřít o spolehlivě fungující defenzivu na čele s bezchybným gólmanem Kloučkem. Pojistka přišla v 52. minutě, o rychlé využití přesilové hry se postaral Camara.

Jenže o poklidném dohrání zápasu nemohlo být řeči, neboť hned vzápětí se v početní výhodě prosadila i Verva, konkrétně Estephan. O náboj do koncovky duelu tak bylo postaráno. Tím spíše, že domácí se nezvykle brzy odhodlali k power play, leč nebyl to dobrý nápad. Kousal dovezl kotouč do opuštěné svatyně a osud střetnutí se tím naplnil. V další přesilové hře navíc Říčka skóre z pardubického pohledu ještě vylepšil.

Poslední utkání kalendářního roku 2021 odehraje Dynamo v Enteria aréně ve čtvrtek 30. prosince od 18 hodin, soupeřem jim bude českobudějovický Motor.

Vladimír Růžička, trenér Litvínova: Začátek byl takový všelijaký, deset minut to bylo nahoru dolů. Potom jsme tam udělali dvě chyby, Pardubice nás několikrát přečíslily a využily svoje šance. Musíme zlepšit hru u mantinelu a bojovnost.

David Havíř, asistent trenéra Pardubic: Přijeli jsme s trochu defenzivní taktikou a chtěli mít dobrý pohyb, to se nám povedlo. Gratulace do kabiny, protože jsme zápas opravdu odmakali. V důležitých chvílích jsme proměnili svoje šance a myslím si, že jsme byli lepším týmem. Opět jsme vedli 2:0, ale dali si na to pozor. Pomohla nám třetí branka a už jsme si to pohlídali.

Litvínov – Pardubice 1:5

Fakta – branky a nahrávky: 54. Estephan (Havelka) – 13. J. Kolář (Poulíček, Blümel), 13. Camara (Nakládal, Musil), 52. Camara (Musil, Kousal), 58. Kousal (Musil, Robertson), 59. Říčka (Rohlík). Rozhodčí: Pešina, Sýkora – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:2. Diváci: 1000 (omezený počet). Třetiny: 0:2, 0:0, 1:3.

HC Verva Litvínov: Godla – Irving, D. Kolář, Stříteský, Demel, Strejček, Hrbas, Baláž – Svoboda, Estephan, Straka – Jarůšek, Hübl, Lukeš – Chalupa, Sukeľ, Kudrna – Havelka, Gerhát, Zygmunt. Trenér: Růžička. HC Dynamo Pardubice: Klouček – Robertson, Nakládal, Mikuš, Košťálek, Vála, J. Kolář, J. Zdráhal – Paulovič, Poulíček, Blümel – Kousal, Musil, Camara – Říčka, Roman, Cienciala – Hecl, Anděl, Rohlík. Trenér: Král.