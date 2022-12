Branky a nahrávky: 5. Říčka (Cienciala, Hyka), 37. Říčka (Cienciala, Hyka). Přesilové hry: 2:3. Bez využití. Rozhodčí: Horák, Šindel – Zíka, Šimánek. Diváci: 3729. HC Škoda Plzeň: Mi. Svoboda (Pavlát) – Baránek, Zámorský, Kvasnička, Piskáček (C), Houdek, Kaňák, Kremláček – Holešinský, Kodýtek (A), Hrabík – Suchý, Mertl (A), Pour – A. Dvořák, Bitten, Rekonen – Dáňa, Soukup, Borák. HC Dynamo Pardubice: Frodl (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Bučko, Hrádek – R. Kousal (A), Zohorna (A), Radil – Říčka, Cienciala, Hyka – T. Zeman, A. Musil, Vondráček – Paulovič, Poulíček (C), Rouha.

Po čtyřech zápasech se v brance Dynama udála rošáda. Od úvodních minut naskočil Dominik Frodl. Trochu očekávaně ještě do sestavy průběžně druhého celku Tipsport Extraligy nenaskočila čerstvá akvizice z NHL Lukáš Sedlák. Kdo však nastoupil, tak těmi jsou Říčka a Hyka. Druhý jmenovaný perfektně otočil hru a přesným pukem našel Říčku. Ten dostal spoustu prostoru mezi kruhy a při své střele se nemýlil, čímž zapsal úvodní trefu zápasu již v páté minutě - 1:0.

Vzápětí mohli hosté navýšit, ale Radila ve stoprocentní šanci vychytal Svoboda neuvěřitelným zákrokem. Plzeňští vyzkoušeli pozornost Frodla taktéž, ale pardubického gólmana zachránila tyč. Oba strážci tří tyčí se nenudili ani v následujících minutách a oba již za svá záda žádnou střelu nepustili.

Druhá třetina opět nabídla ofenzivní podívanou. Jediné co tomu chybělo, byl větší počet branek. Frodl hned několika výbornými zákroky udržel čisté konto. Především Hrabík se objevil ve velké šanci, ale na brankáře hostí si nepřišel. To Dynamo navýšilo skóre a neprosadil se nikdo jiný než podruhé Robert Říčka. Opět zafungovala výborně spolupráce Ciencaly, Hyky a již zmiňovaného Říčky, který pálil téměř do prázdné. To byla také jediná trefa, kterou diváci ve druhé třetině viděli a Pardubičtí tak šli do závěrečné části zápasu s dvougĺovým náskokem.

Mohl to být Hrabík, který v úvodu třetí třetiny sníží, ale Frodl jeho bekhendovou kličku vystihl a udržel tak čisté konto. Indiáni i nadále "bušili" do pevné obrany hostů, ale neúspěšně. Obrovskou příležitost měli Plzeňští v 52. minutě, kdy hned čtyři hokejisté doráželi, ale Frodl nadále držel své akcie vysoko a udržel nulu.

Čtyři minuty před koncem základní části mohl navýšit skóre Zohorna, ale bekhendem přestřelil domácí svatyni. V závěru zkusili domácí hru v šesti. Jejich snaha však byla neúspěšná a Dynamo na ledě Plzně zvítězilo s čistým kontem 2:0.