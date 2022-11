Fakta – branky a nahrávky: 12. T. Zeman (Pochobradský, Nedbal), 40. Urban (Rákos, Rouha) – 9. Hotěk (Haas, Lyszczarczyk), 21. Kowalczyk (Lyszczarczyk, Svačina), 35. Haas (Zeleňák, Macháček), 59. Haas (Svačina, Dostálek). Rozhodčí: Čáp, Jaroš – Maštalíř, Thuma. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 291. Třetiny: 1:1, 1:2, 0:1. HC Dynamo Pardubice B: Klouček – Hrádek, Vála, Nedbal, Zdráhal, Sýkora, Drtina – Belluš, Kaut, Matys – Urban, Rákos, Rouha – Koffer, P. Machač, Půhoný – M. Machač, T. Zeman, Pochobradský. HC Frýdek-Místek: Mokry – Zeleňák, Kowalczyk, Havránek, Žůrek, Adámek, Homola – Dostálek, Vrdlovec, Svačina – Hotěk, Haas, Lyszczarczyk – Ramik, A. Zeman, Bednář – Macháček, Matěj, Geidl.

Dynamo vstoupilo do utkání aktivně, ale hosté potrestali chybu a šli do vedení.Pardubice na vyrovnání dlouho nečekaly, když přesnou střelou k tyči srovnal útočník Tomáš Zeman – 1:1.

Frýdek šel ve druhé části do dvou brankového náskoku, nejprve v přesilové hře a následně po šikovném doklepnutí ze vzduchu.

Dynamo sice snížilo po zaváhání gólmana hostí, když nahodil puk Urban, ale tím střelecká potence domácích skončila.

Ve třetí části mělo Dynamo výraznou převahu, ale vyrovnávající trefu nezaznamenalo. Naopak hosté v závěru pečetili výsledek do prázdné brány.

Václav Baďouček (HC Dynamo Pardubice): „Za dnešní nasazení, bojovnost a chuť se o výsledek poprat nemůžu klukům nic vytknout. Byť jsme soupeře výrazně přestříleli, tak výsledek nedopadl, jak jsme chtěli. Možná mají kluci trochu v hlavách víc nervozity a pocitu zodpovědnosti, než by bylo zdrávo, takže i toto se na tom podepisuje. Protože těch šancí na to, abychom byli my ti úspěšnější, tam bylo dost, ale bohužel to nevyšlo. Nám nezbývá nic jiného než dál pracovat a začít body sbírat co nejdřív.“