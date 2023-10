Třetí bodový přínos za sebou. Dynamo B se pomalu ale jistě rozjíždí, což dokázalo i na ledě ve Znojmě. V bráně zazářil David Honzík, který si připsal téměr padesát úspěšných zákroků. Druhý bod pro pardubický tým vystřelil Dominik Hrníčko.

Pardubická rezerva vybojovala ve Znojmě další dva body do tabulky Chance ligy. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Jihomoravané šli do utkání s tím, že získají tři body. Orlí letka však inkasovala jako první. Branku od Východočechů schytala v polovině hrací doby z hokejky Daniela Herčíka. Vyrovnat se celku z královského města nad řekou Dyjí povedlo zásluhou Tomáše Svobody až dvě minuty před koncem standardní hrací doby.

"Vývoj utkání pro nás nebyl příznivý. Byli jsme moc opatrní. První gól padl za situace, kdy jsme byli jasně na puku, ale skončilo to toušem v naší síti. Celý souboj byl o tom, že Pardubice držel jejich výborný gólman, takže spousta našich šancí skončila s jeho zákroky. Nakonec se nám ho podařilo prolomit těsně před koncem," hodnotil lodivod Znojma Václav Baďouček, který v minulé sezoně vedl právě B tým Dynama.

Na startu prodloužení Orli faulovali, následovala hra v oslabení. Toho pardubičtí hokejisté využili a zásluhou Dominika Hrníčka pro sebe získali dva body.

„Před zápasem bychom dva body brali, ale vzhledem k průběhu nás mrzí, že nemáme tři. Bohužel jsme udělali obrovské množství zbytečných zákroků a hráli často v oslabení. To se nám nemůže stávat, na druhou stranu jsme ta oslabení, až na ten jeden gól zvládali. Byla tam velká obětavost a skvělý brankář Honzík. Kdyby se nám podařilo před tím vyloučením v závěru využít to přečíslení, tak by bylo rozhodnuto. Ale máme spoustu mladých hráčů, dnes kluk ročník 2006 a nezahrál špatně, měli jsme marodku, někoho povolalo Áčko. Konečně si to sedá a sbíráme body. Chceme hrát aktivní hokej, ale ne hůra hokej. Jsme v podstatě ale spokojeni," zhodnotil zápas Richard Král.