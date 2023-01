Pohromu budou odvracet chrudimští hokejisté, jejichž vyřazení soupeřem z Třebechovic by se rovnalo velmi nemilému překvapení na jejich účet. Jenže výsledkově vyhořeli v obou domácích zápasech, takže musí horké kaštany tahat z ohně pod Orebem. Jednou se jim to povedlo a mají-li zůstat ve hře, musí to zvládnout také podruhé, neboť další zaváhání by se rovnalo K. O. Případný pátý duel by se hrál v Chrudimi hned ve čtvrtek 2. února.

Na pokraji vyřazení z play off se ocitli loňští finalisté východočeské ligy z Chocně. V jejich zápolení s moravskotřebovským Slovanem zatím platí rčení o mém domu a mém hradu, na což Spartak pochopitelně spoléhá. Už by však potřeboval utkání, které se bude hrát trochu více podle jeho not, protože ve třech předešlých případech převážně pouze dotahoval soupeřovo vedení a s tím se v play off zázraky těžko vyrobí. Postupový mečbol mají na svých holích Slovanisté, pokud ho Choceň odvrátí, bude se hrát páté utkání v pátek 3. února v Moravské Třebové.

Čtyři využité „mečboly“, čtyři otazníky zbývají. Kohouti otočili vývoj série

Obhájcům prvenství z České Třebové se po úvodním nezdaru podařilo otočit vývoj série s Hlinskem ve svůj prospěch a na led svého rivala pojedou s cílem přidat třetí výhru značící postup mezi nejlepší osmičku. Domácí Horses jsou však odhodlaní jim v tom zabránit a vynutit si návrat tohoto osmifinálového souboje k pátečnímu pátému vydání zpět do České Třebové. Snad více než kde jinde se bude před utkáním číslo čtyři skloňovat slovo disciplína, neboť tahle série patří mezi ty s nejvyšším počtem vyloučených a z trestné lavice se vyhrává složitě.

Dvakrát ze tří střetnutí dospělo osmifinále mezi Trutnovem a Novou Pakou až do samostatných nájezdů. V nich to mají tyto týmy 1:1, Trutnov však přidal i jedno vítězství v normální hrací době a tím pádem buší na čtvrtfinálová vrata. Navíc má ve čtvrtém zápase výhodu domácího ledu, takže mu zdánlivě hraje vše do karet. Tedy kromě Bruslařů z Nové Paky, kteří coby nedávní účastníci druhé ligy nebudou chtít tak rychlý konec v play off připustit. I v tomto případě by se případný pátý zápas hrál v pátek 3. února.

Připomeňme, že po třech utkáních si postup do čtvrtfinále zajistily Stadion Nový Bydžov, HC Litomyšl, HC Jaroměř a TJ Spartak Nové Město nad Metují. Teprve po dohrání všech osmifinálových sérií bude jasné nasazení družstev do čtvrtfinále, které bude rozehráno na čtyřech stadionech v neděli 5. února.

Program – 4. zápasy – středa 1. února, 18.00: Třebechovice pod Orebem – Chrudim, Trutnov – Nová Paka, 18.30: Choceň – Moravská Třebová, Hlinsko – Česká Třebová.